Vémolov rozchod so slovenskou playmate: Keď ho opustila, skákal od radosti!

Karlos a Lela sa minulý rok na nejaký čas rozišli, ale potom sa k sebe vrátili so všetkou pompou. Už sa stihli aj zasnúbiť a zápasník si dal playmate vytetovať na svoje telo ako nahého anjela.

Teraz súhlasili, že o svojom rozchode porozprávajú pre český Blesk a Sport. Lela ale veľmi zhovorčivá nebola. Jej počiatočné odpovede boli o tom, ako sa nechce pozerať do minulosti a rieši iba to, čo je teraz.

Zato Karlos odpovedal úprimne a maximálne otvorene. Šokujúca je hlavne jeho odpoveď na otázku, ako reagoval, keď sa dozvedel, že blondínka od neho odchádza. „Najprv som z toho mal asi paradoxne radosť. Myslel som si, že budem mať dom pre seba a s kamošmi tu budeme robiť cez leto párty,” vyhlásil. Na prvé počutie to znie tak, akoby ho rodinný život otravoval.

Nakoniec si ale uvedomil, že bujarý život iba s kamošmi ho nebaví. „Sedel som tu sám a pozeral do steny. Zakázané ovocie najviac chutí. Keď tu Lela bývala, tak ma párty život bavil, keď tu nebola, vôbec ma to nezaujímalo. Bolo tu smutno,” zveril sa.

Najviac si neprítomnosť ženy a dcéry uvedomil po dôležitom zápase, keď nemal s kým oslavovať a s kým sa o tom porozprávať. Navyše, hneď nato Lela zverejnila vianočné fotky iba s malou Lili. „To bol tiež smutný pocit. že bolo prvé vianočné fotenie a bez otca...” uviedol Karlos jeden z momentov, kedy si uvedomil, že mu jeho dievčatá chýbajú.

Lela v rozhovore priznala, že Karlosa stále milovala a podvedome ho chcela späť. On ale prezradil, že predtým im to veľmi nefungovalo a až po tom, ako sa dali opäť dokopy, je ich vzťah ako z rozprávky: „K rozchodu došlo preto, že som to pripustil. Keby som to nechcel, správal by som sa inak. Náš vzťah predtým vôbec nefungoval. Boli sme si v istý čas cudzí. Teraz je všetko inak. Nikdy predtým sme nemali kódy k telefónu toho druhého. Teraz ich máme. Alebo že by sme mali spoločný účet. Neriešili sme veci spoločne, teraz áno. Obaja sme si skrátka potrebovali uvedomiť určité veci. Teraz sa oveľa viac bavíme, sme spolu radi.”