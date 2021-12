Známa Slovenka je dvojnásobnou mamou: Dramatický PÔROD... COVID pozitívna, syna jej hneď odobrali!

Koncom apríla sa MMA bojovník Karlos Vémola omylom prekecol, že jeho priateľka Lela Ceterová je tehotná. V priamom prenose si prečítal sms, v ktorej mu to oznamovala. „Som tehotná,“ písalo sa v správe. Dodatok: „Nikomu to hlavne nehovor,“ už bol v tej chvíli bezpredmetný.

Odvtedy uplynulo 8 mesiacov a práve dnes prišiel ten veľký deň D. K dcérke Lily pribudol ďalší člen. Karlos sa novinkou pochválil na sociálnej sieti Instagram. No a tak, ako v apríli prezradil Lelino tehotenstvo, tak sa rozhodol fanúšikom porozprávať aj o pôrode. Na Instagrame spustil živé vysielanie.

Ako prezradil, pôrod sprevádzala veľká dráma. Lela sa netajila tým, že jej tehotenstvo bolo rizikové, rodiť tak musela cisárskym rezom. Pred plánovanou sekciou preto musela absolvovať predoperačné vyšetrenia. A práve tam lekári zistili, že mamička je Covid pozitívna.

Karlos Vémola a Lela Ceterová s prvorodenou dcérkou Lily. Zdroj: Instagram LC

„Išla cisárskym rezom, bábätko jej hneď po pôrode odobrali. Nevieme ešte ani váhu, ani nič. Pre mamu to musí byť veľmi ťažké, ale bohužiaľ, doba je zlá,“ porozprával sledovateľom Karlos, ktorý sa spočiatku snažil tajiť pohlavie a meno bábätka, no nakoniec sa pochválil.

„Je na čase ľuďom oznámiť, že sa narodil nový kráľ. A keďže je to malý bojovník, malý coviďák, tak je to Rocky Vémola,“ zahlásil MMA zápasník. Mnohí však toto meno nepovažovali za reálne, a tak sa niekoľkokrát opakovane opýtali, ako sa chlapček volá. „Mojím veľkým vzorom bol Rocky Balboa, tak malý sa volá Rocky Vémola,“ zopakoval.

Hrozilo však, že by sa mohol volať aj inak... Vo výbere totiž bolo aj slávne meno z českej komédie. To však mamička okamžite zatrhla. „Ona vie, že mám rád Bolka Polívku a K*rva hoši, to som ale dostal prísny zákaz, takže som vedel, že malý Bohoušek to nebude,“ priznal Karlos s tým, že ak by to bolo dievčatko, meno by vybrala mamička. Takú vraj mali s Lelou dohodu.

Zdroj: Instagram LC

