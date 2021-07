SVADBA prsnatej Slovenky mala byť TOP UDALOSŤOU ROKA: Zrušili ju!

Nie je tajomstvom, že MMA bojovník Karlos Vémola priam zbožňuje výstrednosť a doma chová niekoľko exotických zvierat. Keď požiadal slovenskú playmate Lelu Ceterovú o ruku, hádam každému bolo jasné, že ich svadba nebude len takou priemernou záležitosťou.

Dvojica si mala povedať svoje "áno" už budúci týždeň, konkrétne 28. júla. Dátum má pre nich veľký význam, lebo v ten deň sa pred pár rokmi zoznámili. Ako ale vyšlo najavo, svadba sa tento rok nekoná. „Nečakali sme, že nás postretnú také zdravotné komplikácie. Karlosa tento rok čakajú náročné operácie rúk a ja mam rizikové tehotenstvo,” uviedla pre blesk.cz rodáčka zo Žiliny s tým, že veselicu presúvajú na budúci rok.

„Spolu sme vyhodnotili, že by sme si to asi neužili podľa našich predstáv. A predsa len, svadba má byť hlavne o nás dvoch. Chceme si ju naozaj užiť a takto by to nebolo možné. Berieme to pozitívne aspoň v tom, že o rok už medzi nami bude ďalší člen rodiny,” uzavrela Ceterová, ktorá má so zápasníkom dcérku Lily a pod srdcom momentálne nosí ďalšie ich spoločné dieťatko.

Vémola sa netají tým, že ho vzniknutá situácia veľmi mrzí. „Čo mám k tomu povedať? Samozrejme, že ma to štve. Odsúvame svadbu, musel som zrušiť zápas. Komplikácií je veľa a priznávam, že mi to kazí náladu,” povedal nešťastný Karlos, ktorý už má za sebou jednu operáciu.

