Korona im lynčuje biznis: Pred rokom mali plné ruky práce a teraz... Zľavy pýtajú aj celebrity!

My sme sa vybraných osobností pýtali, ako koronakríza ovplyvnila ich prácu.

Takto pred rokom končila plesová sezóna a určite ste mali plné ruky práce. Aké to bolo v porovnaní s tým, čo zažívate teraz? Pritlačila vás koronakríza k tomu, aby ste znížili ceny, robili akcie, prípadne sa začali venovať aj niečomu inému? Dokážete si v tomto období udržať ten istý životný štandard ako predtým? Všímate si aj nejakú zmenu zákazníckeho správania? Čo sa zmenilo v momente, keď bol zavedený lockdown? Toto obdobie trvá už rok. Dokážete si predstaviť, že zotrváte na trhu, ak by to tak pokračovalo aj v ďalšom roku?

Andrea Koreňová, módna návrhárka

Andrea Koreňová alias Sicily style je známa všetkým milovníčkam trendov. Svoje výnimočné kúsky už niekoľkokrát predvádzala aj na móle Bratislavských módnych dní, šatami z jej dielne sa pýši aj mnoho známych žien zo slovenského šoubiznisu.

1. Jedným slovom - jednoduchšie, menej vyčerpávajúce. Oddýchla som si a nevidím v tom až taký mínus. Návrhár musí byť natoľko kreatívny, aby sa prispôsobil akejkoľvek situácii, ktorá nastane a to sa mi podarilo.

2. Koronakríza ma pritlačila hlavne k jednému - a tým je sebarozvoj. Znižovať ceny sme rapídne nemuseli, v porovnaní s inými domácimi dizajnérmi ich máme omnoho nižšie už od začiatku. No je pravda, že tovar a materiály sme dostali od dodávateľov za nižšie ceny. Začínam sa venovať veľkému charitatívnemu a úsmevne dodávam - neziskovému projektu, ktorý bude moje veľké pracovné dieťa.

3. Pokiaľ nepredám všetky tašky a topánky - tak áno! Určite si dokážem udržať štandard aj počas korony, som kreatívna a duchom obchodník aj s mojím spoločníkom.

4. Určite áno. Až ma to miestami desí. Zákazníčky sú opatrné, aj majetné chcú oveľa nižšie ceny ako sme schopní nastaviť. Ale mne nerobí problém dávať zľavy. Veď nakoniec - človek nemôže mať nastavené také ceny, ako majú šaty Gucci.

5. Jedna vec sa zmenila. Skončili tzv "precieračky". Z peších zón už nie je módne mólo, z reštaurácií už nie sú výkladné skrine dám, ktoré sa rady parádia. Psychika ľudí nie je nastavená plytko, nemáme potrebu sa bezstarostne ukazovať. Máme na rozume dôležitejšie veci.

6. Určite áno. Pokiaľ sa nebudú predávať produkty, ktoré šijem alebo ktoré odoberáme zo zahraničia, určite nájdem produkt, ktorý sa predávať bude, hoci to bude aj fashion mixér.

Tomas Tomšík, kaderník

Napriek tomu, že Tomas má iba 23 rokov, patrí medzi najvychytenejších slovenských kaderníkov a jeho šikovnými rukami prešlo už mnoho známych tvárí. Nielen celebritné Slovenky sa vďaka nemu počas plesov menili na princezné, no tak ako mnohí ďalší, ani on aktuálne nemôže naplno pracovať.

1. Bolo to skvelé, aj ja obľubujem plesové obdobie, no v danej dobe je zdrvujúce, že sa nemôžem tak ako aj po iné roky podieľať na týchto prípravách. Avšak som rád, že som aspoň našiel aj iné príležitosti zostať v kontakte s mojou klientelou, a to sú napríklad livestreamy.

2. Vzhľadom na terajšiu situáciu, kedy salóny musia byt kompletne zatvorené, sme túto otázku nemuseli riešiť, no čo sa týkalo obdobia, keď bolo otvorené, ceny sme vôbec nemenili.

3. Samozrejme, táto situácia je veľmi ťažká pre všetkých, nie iba v tomto remesle. Keďže momentálne opatrenia nám nedovoľujú si ani dopriať kávu v kaviarni, tým pádom som svoje nároky a životný štýl musel obmedziť, čo je pre mňa celkom frustrujúce, keďže môj životný štýl sa točil hlavne okolo spoločenského života.

4. Veľa klientiek začína už byť deprimovaných a, bohužiaľ, už sa stretávam s prípadmi, keď sa uchyľujú k domácim úpravám vlasom, ktoré často nedopadnú podľa ich predstáv. Už by boli veľmi rady, ak by sme mohli opäť otvoriť salóny, aspoň obmedzene a, samozrejme, aj s prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Stretol som sa už aj s tým, že klientka sa snažila odfarbovať sama doma, no dopadlo to zle. Určite to neodporúčam a odporúčam skôr zatnúť zuby a vydržať to, poprípade určite sa poradiť s odborníkom.

5. Je hrozné, že táto zmena ma obrala o možnosť robiť niečo, čo milujem, veľmi mi to chýba. Takisto aj kontakt s klientmi, ktorý musí byť veľmi obmedzený. Snažím sa v tomto čase dať im aspoň nejakú radu, ako sa doma postarať o vlasy. Nedávno som si všimol, že sa v drogérii dajú kúpiť už aj nejaké profesionálne produkty známej značky, ktoré vrelo odporúčam, či už na regeneráciu či celkovú starostlivosť.

6. Myslím si, že áno, dôverujem vernosti svojich klientov. No predstaviť si ďalší rok tohto lockdownu je pre mňa priam nemožné. Už teraz mnoho kolegov musí zatvárať salóny, keďže tuto situáciu už nezvládajú, čo ma naozaj veľmi mrzí. Podporovať nás môžu na sociálnych sieťach a zachovaním svojej priazne. Dúfam, že sa čoskoro situácia zlepší a opäť sa budeme môcť vídať v salónoch a na spoločenských akciách .

Tatiana Sobotovičová, šperkárka

Tatiana Sobotovičová známa ako Tannja jewels patrí k najvychytenejším slovenským šperkárkam, ktorá všetky skvostné ozdoby vyrába sama a ručne. Jej náušnice ste už mohli vidieť na množstve žien, koronakríza ju však dohnala k tomu, aby svoj biznis rozšírila, a tak sa mohla aj naďalej udržať na trhu...

1. Teraz je situácia úplne iná. Plesy ani oslavy sa nekonajú, takže žiadne objednávky k týmto podujatiam nám nechodili. Momentálne teda vyrábame veci na bežné nosenie - menšie náušničky, ktoré dámy kombinujú s rúškami a čelenkami. Tie sme zaradili do ponuky po začatí pandémie.

Porovnanie množstva šperkárskej práce s minulým a týmto rokom je priam neporovnateľne nižšie.



2. Koronakríza nás postavila do úplne novej situácie. Kým dovtedy som sa zaoberala iba výrobou náušníc, po vypuknutí krízy sa predaj výrazne zredukoval. Veľmi rýchlo som teda hľadala možnosti, čo ponúknuť zákazníčkam v tejto novej situácii, ako prekonať toto obdobie, kedy nikto z nás nevedel, ako sa to bude vyvíjať, ako dlho to potrvá a ako budú zákazníci reagovať.

Pokúsila som sa zohnať látky a všetky potrebné veci na šitie rúšok.

3. Bolo to veľmi hektické a náročné obdobie, pretože zohnať pekné a kvalitné látky bolo skoro nemožné, nehovoriac o rúškových gumičkách. Začali sme šiť rúška a naše zákazníčky nám dôverovali, podržali nás a svojím nákupom odmenili za náročnú prácu, za čo im patrí veľká vďaka.

4. Po čase, keď sa opatrenia začali uvoľňovať, začali sa svadby, oslavy. Práce bolo viac. No akonáhle prišlo k lockdownom, tak správanie zákazníkov kopírovalo vývoj pandemickej krivky...



5.Ceny šperkov sme výrazne znížili, často aj viac ako o polovicu. Celú pandémiu sa snažíme robiť rôzne zaujímavé ponuky pre naše zákazníčky, aby sme ich potešili a udržali kontakt.



6. Veľmi sa už teším na jar, keď všetko rozkvitne a všetci vybehneme na dlhé prechádzky a budeme sa tešiť zo slniečka oveľa viac ako doteraz. Čím teplejšie počasie, tým máme my ženy väčšiu chuť sa pekne obliecť a ozdobiť. Verím tiež, že vás budem tešiť mojou tvorbou aj naďalej, zbožňujem vymýšľať niečo nové a tešiť moje milované klientky.