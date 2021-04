Druhé dieťa so slovenskou playmate: Zápasník Vémola sa „omylom“ prekecol!

PRAHA - Po neverách, rozchode a veľkolepom návrate prichádza prominentný česko-slovenský párik s ďalšou správou. Lela Ceterová a Karlos Vémola sa po druhý raz stanú rodičmi. Zápasník to "omylom" oznámil v priamom prenose.

Pár mesiacov po búrlivom rozchode, ktorý sa konal údajne kvôli Karlosovým neverám, sa k sebe výstredný párik vrátil. Ale s naozaj veľkou parádou. Hneď sa zasnúbili, začali plánovať svadbu aj spoločného potomka a Vémola si nechal svoju lásku vytetovať na ruku.

Zdroj: Instagram

Zdroj: Tv Prima

A zdá sa, že čo si títo dvaja zaumienia, to sa aj splní, pretože aj plánované druhé tehotenstvo je už tu. Prevalilo sa to včera večer, keď zápasník nakrúcal svoju Karlos Show. V rámci natáčania prebehlo aj živé vysielanie, počas ktorého Vémolovi dorazila na mobil správa.

A on ju začal rovno nahlas aj čítať. „Som tehotná,” prečítal z mobilu. Dodatok „Nikomu to hlavne nehovor,” bol už v tej chvíli bezpredmetný.

Zdroj: Instagram LC

Dvojica má teda pozornosť opäť zaručenú. Asi málokomu by napadlo čítať správu od frajerky nahlas pred všetkými počas nakrúcania, navyše v čase, keď sa to vysiela online. Karlos a Lela sa však evidentne budú tváriť, že to športovec vykecal len omylom.

Na gratulácie na sieti Instagram zatiaľ Vémola nijako nereagoval a Ceterová sa tiež ešte na svojom profile oficiálne tehotenstvom nepochválila.