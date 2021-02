Tormová ľuďom vyrazila dych: FOTO Ukázala nahé zjazvené brucho aj menštruačné gaťky!

Keď sa povie slovo menštruácia, niektorých mužov až zaleje pot a mnohé ženy sa, ktovie prečo, ešte stále tvária zahanbene. Akoby nešlo o prirodzenú súčasť nášho života. Aj napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, veľa ľudí si myslí, že o pravidelnom krvácaní by sa malo hovoriť radšej iba v súkromí.

To už však dávno neplatí a našťastie existujú aj dámy, ktoré žiadna cenzúra nezastaví a nezostanú ticho iba preto, že takáto téma sa do vyumelkovaného a na oko dokonalého sveta sociánych sietí nehodí. Práve naopak. A medzi influencerov, ktorí tieto mýty búrajú, patrí aj Kristína Tormová. Tá je známa tým, že sa rada a často vyjadruje práve k veciam, kde sa v dnešnej dobe nejaká tá osveta skutočne hodí.

Najnovšie na sociálne siete pridala fotografiu v istej značke menštruačných nohavičiek. Ak by ste si však mysleli, že išlo len čisto o reklamu, ste na omyle. Ako to už pri Kristíne býva, okrem podpory produktu nechýbali úprimné a osobné slová. „Naučiť sa ľúbiť menštruáciu nie je ľahké. Lebo to je také, že o tom sa nehovorí, že je to nechutné. Ja neviem, za mňa je to krásne, i keď miestami otravné. Je dokonalé, že menštruácia a vôbec niečo ako ženské telo existuje," napísala k záberu svojho polonahého tela.

Kristína Tormová riešila menštruačné nohavičky ukázala aj zjazvené brucho. Zdroj: Instagram K.T.

A nezostalo iba pri tom. Kristína svoje holé brucho ukázala aj napriek tomu, že ho zdobia jazvy. „To brucho? Tri deti vytvorilo a tie jazvy sú z troch mojich operácií. Tá napravo je môj niekdajší vývod," vysvetlila a touto nedokonale dokonalou fotkou opäť nakopala vyumelkovaný instagramový svet do zadku. Pretože aj toto je ženskou súčasťou. Menznes, jazvy, celulitídu či strie majú všetky. Aj také svetovo známe modelky a... Je to úplne prirodzené, úplne normálne a netreba sa za ne vôbec hanbiť.