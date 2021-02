Jojkárka Barkolová v karanténe: Preboha, Erika, to ako vyzeráš?!

TORONTO - Pobavila seba aj priateľov! Jojkárka Erika Barkolová (43) pred pár dňami odcestovala do Kanady, kde musela ísť do povinnej 14-dňovej karantény. Svojim priateľom a priaznivcom poslala pozdrav v podobe fotografie, na ktorej vyzerá úplne inak, než sme zvyknutí.

Erika Barkolová, ktorá už dlhé roky pôsobí na obrazovkách televízie Joj, cestovanie miluje. Rovnako rada si užíva krásy Slovenska, vystavuje sa slnečným lúčom v exotike, ale užiť si vie aj oddych na snehu. Jej kroky v týchto dňoch viedli do Kanady.

Ako známa blondínka prezradila, hneď po príchode sa musela riadiť prísnymi pravidlami. „Po prílete musíš ísť na test a na výsledok čakáš tri dni vo vybranom hoteli, ktorý si platíš. Stojí to 2000 dolárov. Ak si negatívny, ideš domov do 14-dňovej izolácie. Ak si pozitívny, platíš si hotel po zvyšok karantény. Kontrolujú ťa poctivo, prostredníctvom appky a zároveň ti viackrát volajú. Nikoho tu ani len nenapadne to porušiť. Pokuta je 5 000 kanadských dolárov,” prezradila blondínka.

Počas nútenej izolácie si Erika krátila čas aj na telefóne a sociálnych sieťach, kde sa rozhodla vyskúšať rôzne filtre. Ako vidno, zaujal ju ten, vďaka ktorému má na fotke neprirodzene vypúlené oči. „Som v poriadku. Lockdown a karanténa so mnou naozaj nič nerobia,” napísala k záberu Barkolová, ktorej sa svojich followerov podarilo pobaviť.

Erika Barkolová touto fotkou mnohých pobavila. Zdroj: Instagram