Barkolová dole bez: Bojuje s celulitídou!

BRATISLAVA - Moderátorka Erika Barkolová (42) mala vo svojom živote obdobie, keď mala nejaké to kilo navyše. Aktuálne ale opäť ohuruje perfektnou postavou. A tak sa zrejme mnohí začudovali, keď zhodila nohavice a priznala problémy s ochabnutou kožou a celulitídou.

Erika Barkolová sa v roku 2009 zúčastnila súťaže Miss bikini fitnes a vyzerala famózne. Lenže pri životnom štýle, aký viedla pred súťažou, nevydržala a nalepili sa na ňu nejaké kilá. Moderátorka však ukazuje, že sa dokáže zatať a opäť ohuruje postavičkou ako lusk.

Až sa mnohým nechce veriť, že na nej nájde nejakú chybičku. Lenže pri bližšom pohľade evidentne našla. „Poznáte môj názor, je úplne jedno, ako vyzeráme, dôležité je, či sme spokojní a šťastní. Celulitída a ochabnutá koža nie je nič, čo by nás malo trápiť, ale áno, uznajte, občas nám to prekáža, a to poriadne,” uviedla Erika na Instagrame.

A tak zhodila gate a podstúpila ošetrenie kože na klinike krásy. Samozrejme, pri zverejnených fotografiách "dole bez" ju fanúšikovia ubezpečili, že vyzerá výborne.

Zdroj: Instagram EB