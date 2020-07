Erika Barkolová v spoločnosti s mamou: Čože, ona má po 60-ke? Veď sú ako sestry!

Erika Barkolová

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Obľúbená jojkárka Erika Barkolová (42), ktorá má v merku celý slovenský šoubiznis, na svoj vek nevyzerá. Vďačí za to zmenenej strave, pravidelnému pohybu a génom. Moderátorka priviedla v stredu do spoločnosti mamu, ktorá má po 60-ke, no málokto by jej to tipoval!