Tak toto je vrchol: Jakubec prerazil dno... Zverejnil číslo účtu a od fanúšikov pýta peniaze!

Spevák sa netají tým, že si žije v luxuse a celkom rád sa ním aj chváli. Z jeho predchádzajúcich vyjadrení to vyzeralo tak, že peniazmi sa môže doslova obhadzovať. Ibaže teraz sa zdá, že na neho prišli finančné suchoty. No a namiesto toho, aby si utiahol opasok alebo našiel inú prácu (ako to urobilo napríklad aj mnoho českých umelcov), on radšej zverejnil číslo účtu a vyzval priaznivcov, aby mu poskytli pomoc.

Zrejme nemusíme pripomínať, že drvivú väčšinu jeho fanúšikovskej základne tvoria starší ľudia a dôchodcovia. Tí sa, žiaľ, nechajú často nachytať, oklamať, okradnúť alebo nakupujú rôzne serepetičky za astronomické premrštené ceny. Hoci sami často nemajú čo do úst a šetria každú korunu, dá sa predpokladať, že pokiaľ ich o príspevok požiada ich idol, mnohí z nich ani nezaváhajú.

„Milí priatelia. Budem veľmi rád, ak by ste podporili moju tvorbu v týchto neľahkých časoch. Keď už nemôžu byť koncerty, pripravujem nové cd pre pamätníkov so šlágrami a národnými hymnickými piesňami. Budem rád, ak ma podporíte, kultúra ostala v žalostnom stave... Vopred vám ďakujem,” napísal Jakubec a dodal, že jeho umelecká duša trpí.

Martin Jakubec žiada fanúšikov o finančnú podporu Zdroj: youtube.com

Príspevok okamžite vyvolal vlnu búrlivých diskusií. Samozrejme, našlo sa mnoho príčetných ľudí, ktorí spevákovi odkázali, aby si skrátka našiel aj inú prácu a že pýtať v týchto ťažkých časoch peniaze od starších občanov prekračuje hranice. „Sa nehanbíš pýtať peniaze od ľudí? Predaj Mer***es S class a bude dobre! Hanba,” odkázal mu istý muž.

Jakubec zverejnil výzvu na sociálnej sieti. Jeho umelecká duša vraj trpí a potrebuje finančné prostriedky, aby mohol aj naďalej tvoriť. Zdroj: Facebook M.J.

Lenže zrejme nikoho neprekvapí, že jeho prosbu okomentovali aj dôchodcovia, ktorí majú záujem Jakubca podporiť. Zostáva len dúfať, že nepôjde o žiadne horibilné sumy a na svoj finančný dar ľudia nedoplatia vlastnými existenčnými problémami...