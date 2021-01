Adela a Viktor prehovorili o citlivej téme adopcie: Sme v procese... Môže sa stať, že si dieťa nevezmeme!

BRATISLAVA - Adela a Viktor Vinczeovci sa už dlhšie netaja túžbou po spoločnom potomkovi, no a rovnako ani tým, že im osud akosi nepraje - a práve preto sa rozhodli uvažovať nad adopciou. Dvojica sa aktuálne nachádza v pred-adopčnom procese. Ako však najnovšie prezradili, to ešte neznamená, že je rozhodnutie osvojiť si dieťa definitívne...

Podľa slov manželov totiž existujú aj prípady, kedy páry celý tento proces absolvujú, no dieťa si nevezmú. „Sme v predadopčnom procese. To znamená, že keď nám na konci tej cesty povedia, že si máme prísť po dieťa, stále sa môžeme rozhodnúť, či to naozaj chceme alebo nie," vysvetlila Adela v rozhovore pre magazín Evita.

Hoci sa to stáva,ak by sa tak rozhodli aj oni, rátajú s akýmsi krivým pohľadom verejnosti. Moderátorka si myslí, že otázky ohľadom dieťaťa by zrazu boli omnoho krutejšie a takisto by sa museli vysporiadať väčším spoločenským nátlakom.

„Verzia osvojenia dieťaťa sa komunikuje príjemne, pretože človek je z pohľadu spoločenských vzorcov hrdinom. No pri tej druhej možnosti by sa ocitol v pozícii egoistického zbabelca, ktorý sa nechce deliť o svoj čas a život s osvojeným dieťaťom. Nechcem, samozrejme, zovšeobecňovať, ale tento pohľad by mohol byť väčšinový," uviedla Adela.

Adela a Viktor nevylučujú možnosť, že si dieťa napokon neadoptujú. Zdroj: TV MARKÍZA

To, že sa napokon rozhodnú, že si dieťatko neadoptujú, spomenul aj Viktor. Hovorí však, že aj v takom prípade by nemal problém túto tému verejne odkomunikovať, a tak prispieť k osvete. „Je to dosť podobné, ako keď ľudia povedia, že deti nechcú. Myslím, že otvorenou komunikáciou by som prispel práve k rozpúšťaniu toho tlaku. Aj toto je verzia, ktorá sa pokojne môže stať," povedal otvorene mladý moderátor.

Ten už niekoľkokrát dokázal, že nemá problém na rovinu hovoriť o témach, ktorým sa spoločnosť často vyhýba, A keďže je známy a sledujú ho tisícky ľudí, mnohým z nich rozširuje obzory alebo sa v jeho slovách sami dokážu nájsť a poskytuje im to určitú oporu. Rovnako to teda bude aj v prípade, ak by napokon z adopcie nič nebolo. „Nie je to téma, v ktorej treba byť hrdinom ani sa jej vyhýbať," dodal Viktor.