Jojkárka Orviská v New Yorku porodila: Má chlapca... Aha, aké netradičné meno mu dala!

NEW YORK - Jojkárska moderátorka Alexandra Orviská (37) pred pár týždňami vycestovala do Ameriky, kde čakala na príchod svojho druhého dieťatka. A už je na svete! Chlapčeka porodila vo štvrtok a... Dala mu pomerne netradičné meno!

Dcéru Viktóriu, ktorú má Alexandra Orviská s bubeníkom Martinom Valihorom, porodila v USA. Pár týždňov pred pôrodom jojkárka odišla do New Yorku, kde počkala na príchod svojho vytúženého dieťatka. Tak isto to bolo aj pri pôrode Valihorovho druhého dieťaťa, ktoré má s herečkou Natáliou Germániovou.

No a tiež Orviská sa opäť rozhodla porodiť za veľkou mlákou. Už vianočné sviatky prežila v New Yorku, kde už netrpezlivo čakala na svoj pôrod. A ten prišiel až v týchto dňoch. Vo štvrtok sa na svojom Instagrame pochválila najprv Viktória, že je už veľkou sestrou.

No a potom pridala niekoľko takzvaných príbehov aj samotná Alexandra. V USA Orviská porodila chlapčeka, ktorému s partnerom, hokejistom Jaroslavom Janusom, dala hebrejské meno Jonatán. Gratulujeme!

Viktória sa vo štvrtok na Instagrame pochválila, že je už veľkou sestrou. Zdroj: Instagram

Nakoniec pridala niekoľko storiek aj samotná Alexandra. Zdroj: Instagram