Belohorcová dostala náklad od verejnosti: Jej lekára zaočkovali proti koronavírusu a potom... To vážne?

Lenže pred pár dňami sa objavila smutná správa. A síce, že doktor Gregory Michael zomrel. Belohorcovú táto správa mimoriadne zasiahla, keďže vďaka spomínanému lekárovi prišiel na svet jej synček Nevio. „Pred rokom, keď sme sa s Dr. Gregory Michaelom videli naposledy na školskom Halloweene, sme si s úsmevom na tvárí zaspomínali na chvíle po mojom ťažkom pôrode a tešili sa zo zdravia našich detí a našich rodín. Bohužiaľ, prišla pandémia, covid a všetko je úplne inak,” napísala blondínka, ktorá momentálne žije v Španielsku.

Dôvod, prečo sa vraj rozhodla tento príspevok napísať, však nesúvisí iba s tým, že jej pôrodník, bohužiaľ, zomrel. Bývalej moderátorke totiž nesedí, že do neba odišiel po tom, čo ho zaočkovali. „Bol zdravý muž, ktorý chcel vykonávať svoje povolanie a pomáhať i napriek pandémii budúcim mamičkám a podobne, ako mnohí iní lekári a sestričky z prvej línie, i on podstúpil očkovanie vakcínou na Covid 19 (na ktorú sa celý svet tak spolieha). Očkovanie sa mu, pravdepodobne (ešte nie je s istotou potvrdené), stalo osudným,” šokovala Zuzana svojich priaznivcov.

Zdroj: Instagram V.H.

Aj keď, ako sama uviedla, táto správa nie je potvrdená. No nahnevalo to aj mnohých jej sledovateľov, ktorí jej pre šírenie takéhoto poplachu vynadali. „Sledujú vás tisíce ľudí, preto by ste si mali dávať pozor na takéto konštatovanie. Je to z vašej strany nezodpovedné. Nerozširujte strach z vakcíny, ktorý nie je podložený a odôvodnený,” napísala istá Zuzana.

„Ešte samotní lekári, ktorí robili pitvu a ani vyšetrovatelia si nedovolili urobiť v tak citlivej téme záver, či priamou príčinou bola vakcinácia,” vyjadrila sa zasa Michaela. Belohorcová sa však bráni. „Nič nerozširujem, iba konštatujem, čo sa stalo človeku, ktorého som mala možnosť poznať. Žiadne konšpirácie, ale realita,” odkázala diskutujúcim.