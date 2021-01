Slovenská speváčka naložila Sulíkovi a Matovičovi: Dajte si na p*ču!

BRATISLAVA - Ešte pred pár dňami Dorota Nvotová pobúrila verejnosť, keď prostredníctvom videa nabádala Slovákov, aby pred koronavírusom utiekli na Maledivy. Jej príspevok vtedy vyvolal veľké vášne, no to, s čím prišla teraz...

Keď Dorota s nohami v piesku a s morom za chrbtom Slovákov pozývala na exotické Maledivy, tvrdila, že dovoliť si to môže skutočne každý. A ak by mal niekto predsa len problém, riešenie je podľa nej úplne jednoduché - stačí predať auto či televízor a človek si potom môže vychutnať niekoľko dní na malom ostrove, kde sa nachádza iba zopár ľudí. Na Maledivách sa vraj koronavírus šíri iba v hlavnom meste, a aj to iba v rozmedzí 8 až 10 prípadov denne.

Zdroj: Instagram D.N.

Ľudí si svojím prístupom síce pohnevala a vyvolala veľkú diskusiu, no teraz prišla s ešte kontroverznejším vyjadrením. Na svojom Facebooku sa pustila do premiéra Igora Matoviča a ministra hospodárstva Richarda Sulíka. „Chalani, a čo keby ste sa na to už vys*ali a normálne si dohodli čestný súboj?” napísala v príspevku na svojom profile.

Uviedla aj svoje konkrétne predstavy zmieňovaného súboja, na ktorý by sa zrejme s chuťou pozeralo slušné množstvo Slovákov. „Naleštite si kolty, alebo si celkom jednoducho dajte na piču. Strašne sa Vám uľaví, a nám tiež. A Pelle si prestane na chvíľu mädliť ruky. A keď sa vám nahromadí tlak, môžete to zopakovať. Vaše tvrdé hlavy znesú,” naložila im dcéra Anny Šiškovej, pričom tentokrát v ľuďoch našla viac pochopenia ako pri návrhoch rozpredať majetok, aby si mohli užiť dovolenku v raji.