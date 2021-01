Matka č. 10 ukázala Kollárovho najmladšieho syna: FOTO Ten ale vyrástol!

BRATISLAVA - Rok 2020 bol pre Borisa Kollára mimoriadne plodný. Okrem autonehody a zdravotných problémov sa jeho meno často skloňovalo aj v lete. Prvým dôvodom bola jeho diplomovka, no v tom istom čase sa na verejnosť dostalo aj ďalšie tajomstvo. A síce, že multioteckovi sa narodilo ďalšie, v poradí už 11. dieťa!

Po jubilejnom desiatom potomkovi, ktorého mu pred tromi rokmi porodila exsuperstaristka Barbora Balúchová, sa Kollár dočkal kompletnej "futbalovej jedenástky". Desiatou mamičkou v poradí sa stala 39-ročná brunetka Miroslava z Levíc, ktorá sa vďaka Borisovi stala už trojnásobnou mamou. Syna Markusa mu na svet priviedla v máji 2020.

Kým väčšina žien predsedu parlamentu je, čo sa týka vzťahu s Kollárom, na slovo skúpa, Mirka z tohto radu vytŕča. To, že otcom je skutočne Kollár, potvrdila ona sama, dokonca neváhala prezradiť ani to, ako sa s politikom zoznámila a aký majú vzťah. No a okrem toho sa ich potomka ani nesnaží skrývať pred zrakom verejnosti.

Jej profil na Facebooku sa fotografiami spoločného synčeka len tak hemží. Tie posledné zverejnila v období sviatkov. Na záberoch je vidno, ako sa Mirka s dvomi dcérkami aj synčekom Markusom tešia z najkrajšieho obdobia v roku a pri pohľade na rozkošného chlapčeka, ktorý v máji oslávi svoj prvý rok, sa nedá povedať iné ako - páni, ten ale vyrástol!

Malý Markus rastie ako z vody Zdroj: Facebook Mirka Mimi