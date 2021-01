Dcéra Borisa Kollára sa odviazala: Nechala sa nafotiť HORE BEZ!

BRATISLAVA - Najstaršia dcéra Borisa Kollára už dávno nie je malým dievčatkom. Alexandra Horňáková (19) je síce vzdelaná mladá dáma s veľkými ambíciami, ktorá sa nesnaží vyšplhať po otcovom chrbte, no zároveň občas rada zaprovokuje a nehanbí sa ukázať svoje krivky. Aha, akú FOTO najnovšie zverejnila!

Saša sa už niekoľkokrát svojim fanúšikom na sociálnych sieťach ukázala v plavkách či v spodnej bielizni, no aktuálne nejde o žiadne amatérske zábery. Mladá blondínka sa zverila do rúk profesionálneho fotografa, no a výsledok je celkom odvážny. Borisova najstaršia totiž pózuje hore bez a atmosféra záberov je tak jemne provokujúca.

Alexandra Horňáková už dávno nie je malým dievčatkom Zdroj: Vlado Anjel

Alexandra sa síce úplne nevyzliekla a vidno, že spodnú časť bielizne má oblečenú, no to sa už nedá povedať o vrchnej časti. Takmer nahú blondínku vo vysokých podpätkoch zahaľujú len nohavičky a predĺžené sako, laškovne pôsobí aj póza a zvodný výraz.

Fotka síce ani zďaleka nepôsobí lacno a vulgárne, ako to pri mnohých známych ženách, bohužiaľ, často býva zvykom, no Borisa zrejme veľmi nepoteší, že pri pohľade na jeho dcéru chlapi len tak slintajú. Na druhej strane - Saša je už predsa len oficiálne dospelá a jej pózovanie, našťastie, dopadlo naozaj vkusne.