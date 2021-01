Ďalšia obrovská zmena Kucherenko: Najprv vypustila pery a teraz... FOTO Zbavila sa umelých vlasov aj obočia!

Prvým krokom k novému vzhľadu bolo rozpustenie jej povestných pier. Silvia si nechala odstrániť výplň a fanúšikovia neverili vlastným očiam. Tento zákrok totiž výrazne zmenil celú jej tvár. Lenže to ani zďaleka nebolo všetko. Kucherenko sa zbavila umelej platinovej farby vlasov a takisto dala dole husté predĺžené riasy.

Priaznivci extravagantnej blondínky boli absolútne nadšení. Okrem toho, že jej naturálnejší look skutočne sekne, doslova omladla a začala vyzerať ako dievčatko. No a zdá sa, že Silvia to s plánom "späť k prirodzenosti" myslí skutočne vážne. Najnovšie totiž urobila ďalšiu vec, ktorú by čakal len málokto.

Silvia Kucherenko si kedysi tento vyumelkovaný vzhľad obhajovala Zdroj: Instagram SK

Aktuálne sú preč aj jej nadpojené vlasy a Kucherenko oslnila krátkym šik účesom. No a aby toho nebolo málo, rozhodla sa zatočiť aj ďalšou vecou, ktorá bola tŕňom v oku mnohých jej sledovateľov - vytetovaného tmavého obočia. Tento výrazný detail opäť zmenil jej tvár a jej rozhodnutie bola skutočne trefa do čierneho. Veď pozrite sa sami - nevyzerá skvele?

Silvia Kucherenko opäť zmenila vizáž Zdroj: Instagram S.K.