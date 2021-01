Prasklo tajomstvo Kollárovej missky: Potratila!

Tá skončila na JIS-ke a jej telo ešte donedávna "zdobil" fixačný golier okolo krku. Mnohí sa pýtali, čo vlastne v aute s Kollárom robila. „V sobotu ma Boris bral do lekárne, liečim sa na tetániu a lieky a vitamínové doplnky, ktoré užívam, v Dunajskej Lužnej, kde momentálne žijem, nemajú. Keďže sa vracal od syna z Mostu pri Bratislave cez Dunajskú Lužnú, tak ma po ceste zobral. To, že neskončím v lekárni, ale až v nemocnici, sme žiaľ nikto ani v najhoršom sne netušili,“ vysvetlila vtedy.

Takéto argumenty sa však mnohým zdali skôr smiešne než nereálne, no nech už to bolo akokoľvek, Kollár a Fabušová sa stali terčom mnohých vtipov. A keďže Miroslava je už na prvý pohľad poriadna sex-bomba, ako sa dalo očakávať, vznikali špekulácie a dohady, že s multioteckom išlo o niečo viac, našli sa dokonca i také vyjadrenia, že brunetka sa čoskoro pridá do klubu mamičiek. To však ešte nikto netušil, že skrýva smutné tajomstvo z minulosti.

Miroslava Fabušová priznala, že prišla o bábätko Zdroj: Instagram M.F.

A zrejme nikto si nevedel predstaviť, ako sa jej narážky na materstvo museli dotknúť. Najnovšie totiž svojim priaznivcom dala priestor, aby sa jej na Instagrame spýtali na všetko, čo ich zaujíma. Medzi prvými sa vynorili otázky, či Miroslava netúži po bábätku. A ona na všetky z nich odpovedala pozitívne. „Modlím sa za to každý deň,” odpovedala úprimne brunetka. A potom prišlo trpké priznanie.

Medzi ďalšími otázkami totiž nasledovala jedna mimoriadne intímna. A síce, či je pravda, že kedysi potratila, a tak prišla o dieťatko. „Áno, je,” odpovedala stručne Fabušová, ďalšie podrobnosti však neuviedla. Narážky na materstvo a vtipy o tehotenstve by si teda v budúcnosti ľudia mali radšej nechať pre seba.