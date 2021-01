Slovenská Miss sa kamošila s Wonder Woman: FOTO ako dôkaz… Vtedy hviezdnu Gal Gadot ešte nikto nepoznal!

EKVÁDOR - Aktuálne sa sociálnou sieťou Instagram šíri výzva "Ukáž fotku". A pri tejto príležitosti si 1. vicemiss Universe SR 2004 a fashion blogerka Zuzana Dvorská (34) zaspomínala na svetové finále súťaže krásy. Kamarátila sa tam s hviezdnou Gal Gadot (35), ktorá reprezentovala Izrael. No vtedy ešte nebola Wonder Woman a vo svete ju nikto nepoznal!

Izraelská herečka Gal Gadot je dnes svetovou hviezdou. Preslávila sa ako Gisele v akčnej sérii Rýchlo a zbesilo, no aktuálne ju svet vníma predovšetkým ako Wonder Woman. Ešte predtým, ako ju verejnosť začala vnímať ako herečku, sa tmavovláska venovala modelingu a zúčastnila sa aj súťaže krásy, ktorú vyhrala.

Gal Gadot je dnes svetovou hviezdou vďaka postave Wonder Woman. Zdroj: PR

V roku 2004 reprezentovala Izrael na svetovom finále Miss Universe. No a práve tam sa s ňou stretla aj naša reprezentantka - 1. vicemiss Universe SR 2004 Zuzana Dvorská. A dokonca boli veľkými kamarátkami. Svedčia o tom fotky, o ktoré sa ryšavka podelila na sociálnej sieti Instagram v rámci výzvy "Ukáž fotku."

Vtedy druhá najkrajšia Slovenka vycestovala na svetové finále viac-menej vďaka omylu. „V našom ročníku sa stal trošku organizačný prešľap a naša víťazka nesplnila podmienky súťaže Miss, keďže mala len 17 rokov. Na Slovensku to už nejako ututlali, ale na medzinárodnú Miss Universe ju nechceli vziať, keďže to proste bolo mimo pravidiel. A tak som sa dostala do Ekvádora ja a mesiac som bola Miss Slovensko 2004,“ prezradila dnes už pani Barková.

Zdroj: Instagram Z.D.

V ten rok bola úradujúcou Miss Universe SR Zita Galgóciová. No a tá teraz zrejme veľmi ľutuje, že sa vtedy na svetové finále nedostala. Jej náhradníčka sa tam totiž skamarátila s Gal Gadot, ktorá je dnes svetovou hviezdou. „Kamošila som sa tam s Wonder Woman. Bola perfektná. Bezprostredná, milá, bláznivá, autentická a nádherná. Teším sa, že je teraz taká úspešná,“ podelila sa o dojmy Zuzana a pridala FOTO ako dôkaz!

Zdroj: Instagram Z.D.