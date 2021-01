Dohra po Verešovej porno videách: Obula sa do nej Krainová... Totálny výsmech!

Andrea sa k veci o niekoľko hodín neskôr postavila a tvrdila, že video je podvrh a zrejme bolo upravené. Svojich priaznivcov dokonca vyzvala k tomu, aby jej poskytli akékoľvek informácie o tom, kto tento čin mohol spáchať. Na "hlavu páchateľa" dokonca vypísala odmenu 50-tisíc eur. Neskôr sa objavilo aj ďalšie video. A núdza nebola o ďalšie nahotinky. Tentokrát však nešlo o súlož. V hlavnej úlohe bol horúci striptíz.

Celá vec skončila v rukách polície a k tomu, čo sa stalo, sa už zrejme netreba vracať a vec ďalej rozpitvávať. Nech je pravda akákoľvek, na podobné videá zo súkromného archívu už doplatili mnohé celebrity. Dôvod je jednoduchý. Zábery na verejne neznáme páry, ktoré sa pri niečom podobnom nahrávali, totiž nikoho nezaujímajú.

Simona Krainová zverejnila odvážny záber, ktorý vyvolal diskusie o videách Andrey Verešovej Zdroj: Instagram S.K.

To, že rozoberania tejto kauzy už bolo viac než dosť, si však zrejme nemyslia všetci - vrátane modelky Simony Krainovej. Tá neváhala a do svojej kolegyne si nepekne rypla. Na Instagrame zverejnila dve fotografie zo sauny, no a na jednej z nich ukázala prsia, pričom bradavky jej zakrývali iba jej ruky. Priaznivcom blondínky to nedalo a pod provokatívnym záberom začali spomínať Verešovú.

„Snáď to nebude mať pokračovanie ako Vereška,” napísal Krainovej istý fanúšik. A Simona odpovedala poriadne ostro. „Striptíz nie je príliš moja parketa,” odkázala, čím jasne narážala na jedno z videí. „Teraz sa budete s Andreou predháňať?” objavil sa ďalší komentár. No a modelka opäť odpísala. „To by som si nikdy nedovolila, Andy je profík,” zareagovala a pridala aj smajlíka, ktorý plače od smiechu.

Simona Krainová si zo svojej kolegyne otvorene uťahovala Zdroj: Instagram S.K.

Zdroj: Instagram S.K.

Jasný postoj k tomu, čo sa stalo jej kolegyni, vyjadrila v ďalšej reakcii. „Verešová vytasila väčšie zbrane do boja,” provokoval jeden z priaznivcov českej krásky. A tá to už úplne zaklincovala. „Áno. A sama seba nimi následne popravila,” zakončila Krainová, ktorej vyjadrenia rozhodne nemožno nazvať práve kolegiálnymi či priateľskými...