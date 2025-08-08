Grape Festival 2025: Známa Slovenka dress code IGNOROVALA... Prišla ako bojovníčka z INEJ PLANÉTY!

TRENČÍN - Dnes odštartoval ďalší ročník festivalu Grape a na letisko v Trenčíne si to namierili tisíce návštevníkov, vrátane známych osobností. Chýbať nemohlo ani niekdajšie Dievča za milión, Zuzana Dvorská. Tá sa však rozhodla úplne ignorovať daný dress code... Aha, prišla ako bojovníčka z inej planéty!
Témou 14. ročníka hudobného festivalu Grape je Šport. Návštevníkov dvojdňového podujatia tak čaká nielen hudobný, ale aj autentický športový zážitok, ktorý ich má inšpirovať k pohybu. Mnoho účastníkov sa tak pri výbere svojho oblečenia rozhodlo staviť na pohodlie, čo však má za následok menej uletených festivalových outfitov.
Festival Grape rozžiari unikátna veža od Kariéry: Exkluzívne VIDEO, ako vznikala! V hre je aj parádny výlet
A to sa bývalého Dievča za milión Zuzana Dvorská rozhodla nenechať len tak. Zadaný Dress code úplne ignorovala a na letisku v Trenčíne úplne vyniká... Vyzerá totiž ako bojovník z vesmíru. „Povedali dresscode šport, ja si vravím, ok pojmem to tak, že hrám za svoj zrzákovský tím a teda som v téme,“ vysvetlila úmysel svojho odevu ryšavka.
„Väčšina dám to poňala cez športové dresy alebo rovno prišli v gym outfitoch. Škoda, stráca sa tu trošku originalita. Možno ma neskôr niečo prekvapí,“ dodala Zuzana, oblečená v temných čiernych šatách s kapucňou, previazaných koženými prackami a s futuristickými čiernymi okuliarmi na očiach.
Na návštevníkov okrem iného čaká aj kontajnerová veža spoločnosti Kariéra, ktorá prepája svet hudby, zážitkov a digitálnej zábavy. Vnútri nej sa nachádza profesionálne štúdio, kde si návštevníci môžu natočiť svoje vlastné video. Videá budú premietané počas festivalu na veľkoplošných LED obrazovkách priamo na veži, ktoré spolu pokrývajú plochu viac ako 56 m².
Z festivalu až do Madridu
Spoločnosť Kariéra pripravila pri tejto príležitosti aj súťaž o atraktívnu výhru: spiatočné letenky pre dve osoby do Madridu a vstupenky na hudobný festival Mad Cool 2026. Do žrebovania sa môže zapojiť každý, kto:
● sa zaregistruje na www.kariera.sk/grape alebo priamo pri veži počas konania festivalu,
● natočí svoje video vo veži,
● zverejní video na Instagrame s hashtagmi #Karieranagrape a #skarieroudomadridu,
● označí profil @karierask a označí aj osobu, ktorú by si vzal so sebou.
Podmienkou účasti v súťaži je mať počas jej trvania verejný profil na Instagrame. Výherca bude vyžrebovaný v stredu 13. augusta 2025.
