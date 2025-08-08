Piatok8. august 2025, meniny má Oskar, zajtra Ľubomíra

Grape Festival 2025: Známa Slovenka dress code IGNOROVALA... Prišla ako bojovníčka z INEJ PLANÉTY!

Zuzana Dvorská
Zuzana Dvorská (Zdroj: TASR/Topky.sk/Instagram ZD)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

TRENČÍN - Dnes odštartoval ďalší ročník festivalu Grape a na letisko v Trenčíne si to namierili tisíce návštevníkov, vrátane známych osobností. Chýbať nemohlo ani niekdajšie Dievča za milión, Zuzana Dvorská. Tá sa však rozhodla úplne ignorovať daný dress code... Aha, prišla ako bojovníčka z inej planéty!

Spoluzakladateľ Juraj Podmanický o aktuálnom ročníku Festivalu Grape (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Témou 14. ročníka hudobného festivalu Grape je Šport. Návštevníkov dvojdňového podujatia tak čaká nielen hudobný, ale aj autentický športový zážitok, ktorý ich má inšpirovať k pohybu. Mnoho účastníkov sa tak pri výbere svojho oblečenia rozhodlo staviť na pohodlie, čo však má za následok menej uletených festivalových outfitov.

Festival Grape rozžiari unikátna veža od Kariéry: Exkluzívne VIDEO, ako vznikala! V hre je aj parádny výlet Prečítajte si tiež

Festival Grape rozžiari unikátna veža od Kariéry: Exkluzívne VIDEO, ako vznikala! V hre je aj parádny výlet

A to sa bývalého Dievča za milión Zuzana Dvorská rozhodla nenechať len tak. Zadaný Dress code úplne ignorovala a na letisku v Trenčíne úplne vyniká... Vyzerá totiž ako bojovník z vesmíru. „Povedali dresscode šport, ja si vravím, ok pojmem to tak, že hrám za svoj zrzákovský tím a teda som v téme,“ vysvetlila úmysel svojho odevu ryšavka. 

„Väčšina dám to poňala cez športové dresy alebo rovno prišli v gym outfitoch. Škoda, stráca sa tu trošku originalita. Možno ma neskôr niečo prekvapí,“ dodala Zuzana, oblečená v temných čiernych šatách s kapucňou, previazaných koženými prackami a s futuristickými čiernymi okuliarmi na očiach. 

Na návštevníkov okrem iného čaká aj kontajnerová veža spoločnosti Kariéra, ktorá prepája svet hudby, zážitkov a digitálnej zábavy. Vnútri nej sa nachádza profesionálne štúdio, kde si návštevníci môžu natočiť svoje vlastné video. Videá budú premietané počas festivalu na veľkoplošných LED obrazovkách priamo na veži, ktoré spolu pokrývajú plochu viac ako 56 m². 

Grape Festival 2025: Známa
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Kariéra)

Grape Festival 2025: Známa
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Kariéra)

Z festivalu až do Madridu

Spoločnosť Kariéra pripravila pri tejto príležitosti aj súťaž o atraktívnu výhru: spiatočné letenky pre dve osoby do Madridu a vstupenky na hudobný festival Mad Cool 2026. Do žrebovania sa môže zapojiť každý, kto:

● sa zaregistruje na www.kariera.sk/grape alebo priamo pri veži počas konania festivalu,

● natočí svoje video vo veži,

● zverejní video na Instagrame s hashtagmi #Karieranagrape a #skarieroudomadridu,

● označí profil @karierask a označí aj osobu, ktorú by si vzal so sebou.

Podmienkou účasti v súťaži je mať počas jej trvania verejný profil na Instagrame. Výherca bude vyžrebovaný v stredu 13. augusta 2025.

Galéria: Výstavba veže na Grape festivale

Viac o téme: Festival Grape
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Indický filmový festival: Misska
Indický filmový festival: Misska ukázala muža a finalistka šou Dievča za milión... TAKTO dnes vyzerá!
Domáci prominenti
Finalistka šou Dievča za
Finalistka šou Dievča za milión po 20 rokoch: Aha, takto dnes vyzerá!
Domáci prominenti
Desivá autonehoda Dievčaťa za
Desivá autonehoda Dievčaťa za milión: Rútil sa V PROTISMERE… Auto s 2 deťmi skončilo mimo cesty!
Domáci prominenti
FOTO Slovenská Miss sa kamošila
Slovenská Miss sa kamošila s Wonder Woman: FOTO ako dôkaz… Vtedy hviezdnu Gal Gadot ešte nikto nepoznal!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Spoluzakladateľ Juraj Podmanický o aktuálnom ročníku Festivalu Grape
Spoluzakladateľ Juraj Podmanický o aktuálnom ročníku Festivalu Grape
Prominenti
Reakcia hnutia Slovensko na tlačovú konferenciu Kamila Šaška k tendru na záchranky
Reakcia hnutia Slovensko na tlačovú konferenciu Kamila Šaška k tendru na záchranky
Správy
Reakcia KDH na tlačovú konferenciu Kamila Šaška k tendru na záchranky
Reakcia KDH na tlačovú konferenciu Kamila Šaška k tendru na záchranky
Správy

Domáce správy

FOTO Peter Stachura, Igor Matovič
Opozícia reaguje na Šaškovu tlačovku k tendru: Nechutné, alibistické DIVADLO! Chce získať čas na zakrytie machinácií
Domáce
FOTO Požiar balíkovača slamy
Rozsiahli požiar balíkovača slamy spôsobil škody za 200-tisíc eur
Domáce
V tejto časti Slovenska
V tejto časti Slovenska môže byť v sobotu až 35 stupňov Celzia
Domáce
Slovensko čakajú EXTRÉMNE HORÚČAVY: Meteorológovia varujú pred vysokými teplotami a rizikom požiarov! TU bude najhoršie
Slovensko čakajú EXTRÉMNE HORÚČAVY: Meteorológovia varujú pred vysokými teplotami a rizikom požiarov! TU bude najhoršie
Regióny

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ Bojovníci Hamasu a Islamského
Hamas kritizuje izraelský plán: Prevzatie Gazy je vojnový zločin! Znamená obetovanie rukojemníkov
Zahraničné
Poplach v Nemecku: V
Poplach v Nemecku: V krajine sa šíri smrtiaca baktéria! Detská choroba už útočí aj na dospelých
Zahraničné
Vo francúzskom meste Amiens
V centre francúzskeho mesta sa zrútil starý hotel: Na mieste zasahovali hasiči aj policajti
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Eva Decroix
Česká ministerka spravodlivosti o bitcoinovej kauze: Nič nezakrývam, špekulácie o koordinátorovi sú nepravdivé
Zahraničné

Prominenti

Grape Festival 2025: Známa
Grape Festival 2025: Známa Slovenka dress code IGNOROVALA... Prišla ako bojovníčka z INEJ PLANÉTY!
Domáci prominenti
Ján Slezák, premiéra Ďurovčíkovej
Práca s Jánom Slezákom nie je pre CITLIVKY! Priznal, aký je na pľaci naozaj: To by mnohí nezvládli
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Dcéra (21) Gwyneth Paltrow
Dcéra (21) Gwyneth Paltrow ukázala postavičku v PLAVKÁCH: Je HOT ako jej mama!
Zahraniční prominenti
POHREB Jiřího Krampola (†87):
POHREB Jiřího Krampola (†87): Syn Martin, režisérka s hercom na PRSIACH a... Problém so SECURITY!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Dentálna hygiena: Má zmysel
Dentálna hygiena: Má zmysel alebo je to iba „ťahanie peňazí‟?
vysetrenie.sk
FOTO Obrovská socha morskej panny
Šok v Kodani: Obrovská morská panna je vraj vulgárna a pornografická, úrady nariadili jej odstránenie!
Zaujímavosti
Ekologická katastrofa: Modré veľryby
Ekologická katastrofa: Modré veľryby prestali spievať! Vedci hľadajú príčinu
Zaujímavosti
FOTO Extrémne vypasený čierny panter
Virálne video tučného pantera šokovalo internet: Komentáre k popukaniu, zoologická záhrada reaguje!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!
Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!
Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!
Rusi strácajú kontrolu nad štátnou kasou: Deficit prudko rastie, opäť musia prepisovať rozpočet!

Šport

Nehorázna kanonáda českej reprezentácie: Súperovi naložili takmer 40 gólov
Nehorázna kanonáda českej reprezentácie: Súperovi naložili takmer 40 gólov
Florbal
HC Dynamo Pardubice – HC Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu
HC Dynamo Pardubice – HC Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu
Slovensko
Viky Forsterová opäť zahviezdila: Zabehla slovenský rekord na 100 m prek.!
Viky Forsterová opäť zahviezdila: Zabehla slovenský rekord na 100 m prek.!
Beh
FOTO Naši susedia sa zahalili do veľkého smútku: Bývalý šéf futbalu skolaboval na túre a už sa neprebral
FOTO Naši susedia sa zahalili do veľkého smútku: Bývalý šéf futbalu skolaboval na túre a už sa neprebral
Ostatné

Auto-moto

Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Obchvaty Pezinka a Modry by sa mali stať strategickými investíciami
Doprava
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
TEST: KGM Actyon - štýlom a výnimočnosťou proti múru
Klasické testy
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Tieto znamenia zverokruhu čakajú do konca roka 2025 najlepšie kariérne príležitosti: Patríte medzi šťastných 5?
Tieto znamenia zverokruhu čakajú do konca roka 2025 najlepšie kariérne príležitosti: Patríte medzi šťastných 5?
O práci s humorom
Práca podľa osobnej typológie? Nájdite si prácu, ktorá vás skutočne baví
Práca podľa osobnej typológie? Nájdite si prácu, ktorá vás skutočne baví
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Rady a tipy
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Sirup z arónie: Skrytý domáci poklad plný chuti a vitamínov
Výber receptov

Technológie

Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Čína má prelomovú technológiu. Nový materiál maskuje vojakov pred kamerami aj infračervenými senzormi
Armádne technológie
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Prvú vesmírnu solárnu elektráreň dostane ľudstvo už do konca tejto dekády. Nekonečnú a čistú energiu máme na dosah ruky
Technológie
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Bezpečnostní experti odhalili gigantickú operáciu VexTrio, ktorá prešla zo spamu k najväčšej podvodnej adtech sieti na svete
Bezpečnosť
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
Najväčšia hudobná streamovacia služba zdražuje. Znova budeme platiť viac, bohužiaľ
Aplikácie a hry

Bývanie

Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí
Stačil aj nízky rozpočet, aby sa byt zmenil na nepoznanie. Zostala len retro dlažba, akú si pamätáme mnohí

Pre kutilov

Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Záhrada
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
10 rastlín, ktoré v lete za žiadnych okolností nestrihajte!
Okrasná záhrada
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Lietajúce mravce – odkiaľ prišli a ako pred nimi chrániť obydlie
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Augustové rozuzlenia, pre niektorých návrat, pre iných koniec ilúzií: Komu hviezdy prajú nový vzťah a kto bude čeliť odlúčeniu?
Partnerské vzťahy
Augustové rozuzlenia, pre niektorých návrat, pre iných koniec ilúzií: Komu hviezdy prajú nový vzťah a kto bude čeliť odlúčeniu?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Peter Stachura, Igor Matovič
Domáce
Opozícia reaguje na Šaškovu tlačovku k tendru: Nechutné, alibistické DIVADLO! Chce získať čas na zakrytie machinácií
Poplach v Nemecku: V
Zahraničné
Poplach v Nemecku: V krajine sa šíri smrtiaca baktéria! Detská choroba už útočí aj na dospelých
Kamil Šaško
Domáce
MIMORIADNE Dlho očakávaná Šaškova reakcia po otáznom tendri: Minister sa rozhodol TAKTO!
Dávajte si pozor pri
Domáce
Tisíc gúm na FESŤÁK! Slovenská armáda nakupovala sexuálnu ochranu: Najviac baví, na čo sa môže použiť

Ďalšie zo Zoznamu