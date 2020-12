Túto markizáčku milujú Slovenky: Teraz vyrazila dych... SEXI FOTO v čipkovanej bielizni!

BRATISLAVA - Fúúúha! Jana Hrmová (26) sa do povedomia verejnosti dostala pred siedmimi rokmi vďaka markizáckej reality šou Farma. Po skončení projektu mladá Slovenka využila príležitosť a začala natáčať video-recenzie na kozmetiku... A dnes Slovenky jej videá milujú. No v týchto dňoch potešila aj svojich mužských fanúšikov. Zverejnila totiž sexi fotku v čipkovanej bielizni!

Vďaka beauty videám Jany Hrmovej častokrát býva v drogériách vypredaná kozmetika a predavačky podľa správania zákazníčok presne vedia, že exfarmárka vydala nové video. Jej recenzie na skrášľovacie produkty totiž Slovenky doslova milujú.

No v týchto dňoch brunetka urobila radosť aj svojim mužským obdivovateľom. Na Instagram totiž zavesila fotku, ktorú pokojne môžeme označiť za najodvážnejšiu, akú v posledných rokoch zverejnila. Je na nej totiž len v sexi čipkovanej spodnej bielizni.

Tá je taká priesvitná, že ak by niekto svoj pohľad lepšie zaostril, zrejme by videl aj to, čo malo zostať zahalené. Rafinovaný look dotvára zmyselný červený rúž a čierny saténový župan, ktorým sa svoje krivky snaží jemne zahaliť. Tak schválne, páni, koľkým zostalo pri pohľade na túto fotku horúco?