Toto Markízu nepoteší: Exfarmárka šokuje… Svoju účasť v šou ľutuje!

VIDEO: Aj takto mohli diváci vidieť Janu Hrmovú na Farme

Jana Hrmová za svoju popularitu vďačí v neposlednom rade aj markizáckej reality šou Farma. Práve tam v roku 2013 bojovala o rozprávkovú výhru. Dnes ju slovenské ženy vnímajú predovšetkým ako blogerku, ktorá podáva recenzie na obľúbené kozmetické produkty. Ktovie však, či by svojimi videami zožala taký úspech, aj keby nebola verejne známa.

O to viac mnohých prekvapilo, keď brunetka priznala, že ľutuje ako sa na Farme prezentovala... Dokonca svojim mladým sledovateľom neodporúča, aby sa do podobného projektu púšťali. „Neodporúčam ísť ako 18 ročný do telky, kde vás uvidí celé Slovensko, bude to zaznamenané a dostupné ešte aj roky po tom,“ povedala na margo svojho pôsobenia v šou Hrmová.

Z jej slov je cítiť, že dnes nie je spokojná s tým, že v šou pred rokmi bola. „Ale tak beriem to tak, že som bola mladá a ešte som nemala všetko urovnané v hlave,“ priznáva Jana. No napriek tomu, že v úvode priznala, že ľutuje, ako sa prezentovala na Farme, ukončila to tým, že to vlastne neľutuje. Zrejme si aj ona sama uvedomuje, že aj účinkovaniu v reality šou môže vďačiť za svoju úspešnú kariéru youtuberky.

Jana Hrmová priznala, že nie je spokojná so svojim účinkovaním na markizáckej Farme. Zdroj: Instagram J.H.