Sexi exfarmárka Jana Hrmová si doriadila tvár: FOTO bez filtra… Uff, je samá vyrážka!

Jana Hrmová patrí k našim veľmi vplyvným influencerom. Jej recenzie na kozmetické produkty Slovenky milujú a neraz sa stalo, že vďaka jej odporúčaniu bol produkt v drogérii beznádejne vypredaný. Môže za to aj fakt, že brunetka kozmetiku testuje na vlastnom tele a nemá problém zlý výrobok skritizovať.

Aktuálne však na podobné testovanie škaredo doplatila. Až tak, že utekala k lekárovi. „Včera som mala menší-väčší mental breakdown. Teraz idem ku kožnej, pretože moja pokožka neodpovedá na doterajšiu liečbu. Prosím, držte mi palce, nech sa dám čím skôr do poriadku,“ podelila sa o svoje pocity na Instagrame Hrmová.

Zdroj: Instagram J.H.

Dokonca zverejnila aj zábery svojej tváre bez mejkapu a akéhokoľvek filtra. A je to jedna veľká katastrofa. Ešte predtým, ako jej odborníčka povedala, čo môže byť príčinou, začali sa jej v schránke hromadiť správy od ďalších žien, že presne takúto reakciu mali aj ony po tom, čo si doma urobili takzvaný oil cleansing, teda čistenie pleti olejom.

„Takže baby, tie, čo máme tieto veci po oil cleansingu, tak nie je to náhoda. Ešte predtým, ako som niečo povedala, čo som robila, tak mi povedali, že to vyzerá ako akné Mallorca, čo sú teda upchané póry z SPF-ka alebo z oleja. No a potom som povedala, že som robila 20-minútový oil cleansing olejom z N****, ktorý obsahuje teda aj minerálne oleje, takže asi je to akné, ktoré vzniká presne upchaním pórov z minerálnych olejov,“ opísala Hrmová.

Tú teraz čaká beh na dlhú trať. Naďalej berie antibiotiká, no tie si neporadia s hnisom, ktorý má v zapálených vyrážkach. Preto jej kožná lekárka musela najprv odborne vyčistiť pleť a povytláčať, čo bolo treba. „Až potom sa vám to začne liečiť,“ dodala Jana, ktorá takéto problémy s pleťou azda nikdy nemala.

Zdroj: Instagram J.H.

Zdroj: Instagram J.H.