Známa Slovenka šokovala fanúšikov: Nechala si spraviť pery... FOTO Preboha, na TOTO sa nechytá ani Kucherenko!

BRATISLAVA - Na jej tvári by ste zrejme nenašli ani tú najmenšiu chybičku, no ona so sebou aj napriek tomu spokojná nebola. Hovoríme o Jane Hrmovej, ktorá sa do povedomia dostala ešte v roku 2016 ako súťažiaca v markízáckej Farme, no a dnes patrí medzi najpopulárnejšie slovenské influencerky.

Na Instagrame a Youtube kanále svojich priaznivcov pravidelne zásobuje informáciami o kozmetických novinkách, mimoriadne šikovná je aj v oblasti líčenia - zrušnosti s dekoratívnymi prípravkami by jej pokojne mohli závidieť ženy, ktoré sa ako make-up artistky živia už dlhé roky. Lenže, ako to už medzi nežnejším pohlavím býva, ani Jana so sebou nie je tak úplne spokojná a na svojom vzhľade dokáže nájsť nedostatatky, ktoré by si nikto iný ani nevšimol.

Jana Hrmová si nechala tetovať pery, aby získala krajší odtieň. Po zásahu jej takto opuchli. Zdroj: Instagram J.H.

Blondínka má za sebou mesiace experimentvania s farbou a dĺžkou vlasov, no najnovšie jej pozornosť zaujalo čosi celkom iné. A síce jej pery. Ak by ste si mysleli, že Hrmová sa rozhodla zmeniť ich veľkosť a nechala sa "napichať", ste na omyle. Ako sama prezradila, s ich proporciami je v podstate spokojná. Čo ju však iritovalo, bola ich prirodzená farba. Napokon sa teda odhodlala vyskúšať relatívne čerstvý trend a zmeniť ich odtieň prostredníctvom tetovania, aby tak získala ten vytúžený.

Lenže po zákroku jej ústa poriadne opuchli. Bodajby aj nie, keďže ide o pomerne invazívny zásah a rovnako po tetovaní reaguje aj pokožka na tele. Jana tak na nejaký čas vyzerala ako po nepremyslenom kozmetickom zväčšení pier a veľkosťou by pokojne mohla konkurovať niekdajšej podobe Silvie Kucherenko.

Takto Jana vyzerala tesne po tom, čo absolvovala tetovanie pier. Zdroj: Instagram J.H.

Tento efekt ale vraj čochvíľa pominie a blondínke po estetickom vylepšení zostane pôvodná veľkosť, no zato s celkom novým odtieňom. „Takže som po tetovaní. Trošku mi tie pery opuchli, nesmejte sa mi. Dnes by to malo odpuchnúť," povedala trošku šokovaná influencerka, keď odišla zo skrášľovania a jej pusa vyzerala priam groteskne. Tak snáď tento gigantický efekt naozaj čoskoro pominie.