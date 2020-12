Belohorcová po odchode z Miami: Opäť sa sťahuje… VIDEO Hniezdočko za 800-tisíc eur?!

MARBELLA - Uplynulo už 12 rokov odvtedy, čo sa Zuzana Belohorcová (44) a jej rodina rozhodli nadobro opustiť strednú Európu. Kúpili si jednosmerné letenky do USA a zakotvili na Miami. V lete sa však opäť rozhodli pre zmenu. Presťahovali sa do Španielska. Rozhodne však neplánujú zostať v podnájme. Vyhliadli si obrovský dom za stovky tisíc eur!

Zuzana Belohorcová po 12 rokoch opúšťa Miami: Necíti sa bezpečne... SEM majú namierené!

Celých 12 rokov Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek s deťmi žili v slnečnom Miami. Pýšili sa veľkým bytom v mrakodrape a rodinným domom, ktorý postupne zrekonštruovali. V lete sa však rozhodli nadobro vrátiť do Európy. Po príchode do Španielska žili v podnájme, no už sa obzerajú po vlastnom bývaní.

A zdá sa, že svoje nové hniezdočko našli. Blondínka sa na Instagrame pochválila zábermi z terasy domu, ktorý im učaroval. „Vyzerá to tak, že sme už asi svoje vysnívané miesto na život našli. Držte palečky, nech to všetko vyjde a nech sa náš sen stane skutočnosťou. Takto sa zobúdzať každé ráno a sledovať tie nádherné východy a podvečer zas vidieť slniečko zapadať je ten najväčší dar,“ podelila sa s fanúšikmi Belohorcová.

Podľa zistení českého Blesku sa podobné nehnuteľnosti v Marbelle pohybujú približne v cene 800-tisíc eur. Kúpiť by to však pre nich nemal byť problém. Rodinný dom, ktorý v USA vlastnili, totiž predali za vyše 2 milióny eur. Ich nové hniezdočko sa vraj nachádza v rezidenčnom rezorte, má 4 spálne, 4 kúpeľne, bazén a terasy s výhľadom na Stredozemné more. To všetko na ploche 360 metrov štvorcových.