Najprv zásah záchranky a teraz: Komplikovaný priebeh zranenia... Belohorcovej syn neskutočne trpí!

V poslednom čase zažil Zuzanin syn Nevio viacero nepríjemností. Keďže mal kašeľ, musel absolvovať test na koronavírus. Nakoniec ho ale do školy ani s negatívnym výsledkom nepustil, lebo teplomer ukazoval presne 37 stupňov.

A keď sa už do školy dostal, musela zasahovať záchranka. „Dnes mal Nevinko v školičke nehodu, kde do neho pri prestávke a voľnej zábave nevedomky v behu narazil iný chlapček. Náraz ho katapultoval na hranu drevenej lavičky, čo odnieslo Nevkove líčko. Poviem vám, strašný to pocit, vidieť svoje dieťa s bandážou a v zakrvavenej školskej uniforme,” informovala Zuzana na sieti Instagram v pondelok.

Zdroj: Instagram Z.B.

Belohorcová si veľmi pochvaľovala prístup školy, ktorá túto situáciu zvládla bravúrne. No hojenie rany, bohužiaľ, už neprebieha tak bezproblémovo. Malý chlapček naďalej trpí. „Nakoľko Nevinko dostal do rany dvojitý zápal, tak nám nasadili antibiotiká,” opísala komplikácie Zuzana.

Dúfajme, že zranenie sa čoskoro zahojí a Nevia budú potom už podobné nehody zďaleka obchádzať.