Zuzana Belohorcová po 12 rokoch opúšťa Miami: Necíti sa bezpečne... SEM majú namierené!

Hoci si 12 rokov užívali teplé slnečné počasie Floridy, teraz sa rozhodli odtiaľ odísť. Na Miami podnikali a vychovávali svoje dve deti, no teraz Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek Ameriku opúšťajú. Dôvodom sú rasové nepokoje a pandémia koronavírusu. „Rozhodli sme sa nepredĺžiť si v USA vízum. Zuzka bola spočiatku proti, ale potom to uznala. 31. augusta sa sťahujeme späť do Európy,“ prezradil pre český portál blesk.cz Hájek.

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek opúšťajú Miami. Zdroj: Instagram Z.B.

Raj amerických dovolenkárov už pre Belohorcovej rodinu nie je bezpečný. „Necítime sa v Miami po tých protestoch bezpečne, je tam obrovský rasizmus voči bielym, sú tam zlé stredné školy, mizerné zdravotníctvo. A, samozrejme, obrovskú ranu dostal kvôli covidu aj turizmus. Náš penzión, ktorý sme prevádzkovali, musel skončiť. Teraz ho prerábame na normálny dom a dáme ho na predaj. Či už sa predá, alebo nie, z Ameriky odchádzame,“ vyjadril sa razantne Vlasta, ktorý opísal aj dôvody ich rozhodnutia.

Manželia sa napokon rozhodli, že spoza veľkej mláky sa vrátia do Európy. Slovensko ani Česko, odkiaľ Zuzana a Vlasta pochádzajú, to však nebude. Opäť mieria do slnečnej krajiny, tentoraz na Pyrenejský polostrov. „Budeme v Marbelle, už tam máme prenajatý byt. Deti tam na začiatku septembra nastupujú do súkromnej školy. A my si tam niekde na pláži otvoríme kaviareň. Žije tam množstvo našich priateľov, ktorí sa na nás už tešia,“ opísal plány podnikateľ.