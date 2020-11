Nepríjemné prekvapenie pre Belohorcovú: Španieli to berú prísne... Komplikácie kvôli koronavírusu!

Španieli sa evidentne poučili a nastavili si prísne pravidlá. Školy sú síce otvorené, no len čo sa učiteľovi nepozdáva zdravotný stav niektorého žiaka, dieťa musí absolvovať testy na koronavírus.

Salma už tiež test absolvovala, teraz naň musel ísť Nevio. Zdroj: Instagram ZB

To bol prípad aj Belohorcovej syna Nevia. „Boli sme dnes na testoch, lebo Nevinko trošku kašlal a v škole mali samozrejme strach, či je v poriadku,” prezradila Zuzana na sieti Instagram. „Teraz človek nemôže ani zakašľať, lebo hneď je prúser, iná choroba neexistuje, iba covid,” vyhlásila blondínka.

Bývalá moderátorka evidentne nesie ťažko, že musí svoje deti vystavovať tejto nepríjemnej procedúre. Keď sa syna na kameru pýtala, či ho to bolelo, ten prikývol. Zuzana mu preto sľúbila za toto trýznenie odmenu z obľúbeného obchodu. „Tak ideme do školy, trochu neskôr, ale s papierom, že sme negatívni. Tak to je dôležité,” povedala na záver videa známa Slovenka. No to ešte netušila, že Nevia do školy vôbec nepustia.

„A keďže mal Nevio presne 37 °C teplotu (čo nepovažujeme za teplotu), napriek tomu, že mal testy na covid negatívne, ho do školičky nezobrali,” objavilo sa v jej príbehoch o čosi neskôr. Snáď ten jeden deň doma pomohol. Či sa už dnes chlapček do školy dostal, Zuzana zatiaľ nezverejnila.