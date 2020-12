Na TOTO mnohí čakali: Erika Judínyová konečne ukázala dcérku... FOTO Moderovala s ňou Smotánku!

Rodičia si svoje súkromie naozaj prísne strážia, no a dvojnásobne to platí o ich drobčekovi. Erika a Štefan rozhodne nepatria medzi rodičov, ktorí fotkami svojich potomkov zapĺňajú sociálne siete. Práve naopak. Koniec-koncov, takto sa neprezentujú ani oni dvaja. Lenže aktuálne si zrejme povedali, že skrývania už bolo dosť a svojou maličkou sa pochválili rovno pred kamerami.

To, že Ella bude súčasťou Smotánky, avizovala už samotná upútavka. Nadšení fanúšikovia a zvedavci si však museli počkať až na záver relácie. Dievčatko sa objavilo tesne pred titulkami - ako zlatý kliniec sobotného programu. Kým Erika nakrúcala, o rozkošnú slešnu sa staral jej tatino Štefan. Potom však vyšiel pred kameru a dcérku odovzdal do náručia jej milujúcej maminy, ktorá doslova žiarila šťastím a obrovskou láskou.

No a to, že diváci boli týmto krásnym momentom absolútne nadšení, snáď ani netreba dodávať. Ella je skutočne nádherná a zábery zo Smotánky mnohých úplne dojali. „To bolo nádherné! Akí boli šťastní. A malá je prekásna, nech je len zdravá," tešila sa jedna z fanúšičiek. „Krásny pohľad na krásnu rodinku. Ella je ako princezná," pridala sa ďalšia. No a nám nezostáva nič iné, ako súhlasiť. Veď presvedčte sa sami. Nebolo by super, keby sa takékto prekvapenie objavovalo v Smotánke častejšie?