Ťažký osud ženy z obrazoviek JOJ-ky: Po operácii kolien prišla zástava srdca… Upadla do bdelej kómy!

BRATISLAVA - Osud vie byť niekedy veľmi krutý! Svoje by o tom vedela rozprávať aj pani Svetlana z Martina, ktorá sa dnes večer predstaví v relácii V siedmom nebi. Jej dospelá dcéra je totiž v bdelej kóme. Celé to začalo cukrovkou, ktorá jej poškodila chrupavky v obidvoch kolenách. Po operácii, ktorú podstúpila, sa však život oboch žien obrátil naruby... Dnes je podľa odborníkov stav mladej Janky nezvratný!

Janka bola veselá a spoločenská mladá žena, ktorá mala celý život pred sebou. Od dvanástich mala cukrovku, no naučila sa s ňou žiť. Časom sa však začali problémy, ktoré súviseli s chorobou. „Ona bola veľmi spoločenská, ale toto ju už potom začínalo obmedzovať. Už sa tam začali komplikácie z toho diabetu. Rozpadli sa jej chrupavky na obidvoch kolenách. Nemohla chodiť,“ zaspomínala si mama Svetlana.

Mladá žena absolvovala operácie kolien a tam sa začalo trápenie oboch žien. „Operácia dopadla dobre, prebrala sa po operácii. Bola som za ňou poobede okolo druhej, tretej. Večer o deviatej vraj nastala zástava srdca. Po úspešnej resuscitácii mi zostala tak, ako zostala. Jednoducho sa to stalo,“ povzdychla si mama. Svetlanu po piatich mesiacoch v bdelej kóme pustili z nemocnice domov so slovami, že sa s jej stavom už nedá nič robiť.

„Povedali mi, že si ju mám doma doopatrovať,“ povedala pani Svetlana. No aby rodinu uživila, nezostala s Jankou ako opatrovateľka, ale naďalej pracuje ako zdravotná sestra. Robí na infekčnom oddelení v martinskej nemocnici, kde sa stará aj o pacientov s COVID-19. Keď príde z práce domov, čaká ju druhá šichta.

„Je to únavné, nie je to jednoduché, musím priznať. Niekedy som fyzicky aj psychicky dosť z toho vyčerpaná. Ale snažím sa nájsť nejaký stimul alebo niečo, čo ma ženie vpred, aby som to vládala. Musím a robím to rada, lebo ju milujem,“ hovorí odhodlaná mama, ktorá nestráca nádej. Dozvedela sa totiž o mužovi z Čiech, ktorý bol v podobnom stave ako jej Janka a intenzívna terapia v centre Adeli mu výrazne pomohla.

Mužovi, podobne ako Janke, nedávali žiadnu nádej, no po liečbe v Piešťanoch sa po 4 rokoch z bdelej kómy prebral. „Namotivovalo ma to. Videla som sa v tom príbehu s mojou Jankou,“ priznala Svetlana, ktorá si však liečbu v tomto centre z finančných dôvodov nemôže dovoliť. Ako príbeh dopadne, sa dozviete dnes večer na JOJke.