Týranie, chorý synček a finančná núdza: Žalostný osud mladej Slovenky (36)… Nasťa Kuzminová bola toho svedkom!

BRATISLAVA - Niekedy sa vie osud s ľudským životom veľmi nepekne pohrať. Svoje by o tom vedela rozprávať len 36-ročná Monika, ktorá si toho v živote preskákala naozaj veľa. Aspoň jemný úsmev na perách jej teraz po rokoch útrap vyčarovala zlatá medailistka Nasťa Kuzminová!

Slobodná mamička Monika mala odjakživa veľmi ťažký osud. Už v detstve zažila prvú veľkú ranu, keď ich opustil otec. Časom sa jej situácia rapídne zhoršovala. „V piatich rokoch nás opustil otec. Keď som mala pätnásť, opustila nás aj mama. Mňa, aj sestru. Odišla kvôli inému chlapcovi. My sme zostali bývať v Banskej Bystrici samy a mala sa o nás starať babka,“ opísala ťažké životné chvíle.

36-ročná Monika má veľmi ťažký osud. Zdroj: Tv Joj

Babka však za dievčatami často nechodievala, a tak sa v podstate starali samé od seba. Ďalšia rana však prišla už o pár rokov neskôr... A opäť od mamy. „Potom sa vrátila asi po troch rokoch, keď sme dovŕšili osemnásť rokov a vyhodila nás z toho bytu na ulicu,“ povedala so slzami v očiach Monika, z ktorej sa rázom stala bezdomovkyňa.

Bez vzoru správne fungujúceho vzťahu medzi rodičmi žena neplánovane otehotnela s nie práve navhodnejším partnerom. Mal svoju partiu kamarátov, s ktorými popíjali. S Monikou si ako pár vôbec nesadli a často sa hádali. „Ja som najskôr chcela ísť na potrat, ale potom som si povedala, že to vyskúšam. Veľa ľudí, ktorí pri mne vtedy boli, mi povedali, že to nedám sama bez rodiny. Uvažovala som aj nad adopciou. Nakoniec som to ale nedokázala,“ povzdychla si.

Monika sa o malého Mathiasa stará sama. Jej vlastná mama ju však o syna chcela pripraviť. Zdroj: Tv Joj

Ďalšia podpásovka prišla len pár hodín po pôrode. „Narodil sa o 1:16 a o šiestej prišla nemocničná sociálka. Že Mathiaska mi musia zobrať. Ja som v tej dobe nemala kam ísť bývať,“ priznala. Do žiadneho podnájmu ju totiž nechceli zobrať, lebo mala dieťa. Preto sa vrátila k otcovi svojho syna a to dopadlo katastrofou. Partner ju začal mlátiť a oplzlo jej nadávať. Odišla preto do Krízového centra.

Ako sa neskôr dozvedela, sociálku na ňu zavolala jej vlastná mama, ktorá ju v pätnástich opustila a v osemnástich z nej spravila bezdomovkyňu. „Ja som sa o syna súdila so svojou mamou. Ona bola tá, ktorá na mňa poslala sociálku, keď sa narodil. Nahlásila im, že som bezdomovkyňa a povedala, že sa nedokážem o neho postarať. Že to nezvládnem a aby bol zverený jej do starostlivosti,“ vysvetlila s plačom. Súd trval 4 roky.

Monike a Mathiaskovi pomohla zlatá medailistka Nasťa Kuzminová. Zdroj: Tv Joj

Malý Mathiasko sa navyše narodil s ADHD poruchami správania, s poruchami pozornosti a s poruchami reči. Musí sa preto o neho špeciálne starať a špeciálne s ním zaobchádzať. Aktuálne bývajú v sociálnom byte, no v čase nakrúcania relácie V siedmom nebi hrozilo, že opäť nebudú mať kde bývať. Okrem toho má vážne finančné problémy - mesačne zarába len 400 eur a po zaplatení všetkých výdavkov jej na stravu a živobytie nezostáva takmer nič.

V siedmom nebi sa Monike snažilo pomôcť aspoň nejako... Svetlým momentom po rokoch bolo pre mamičku stretnutie so zlatou medailistkou Anastasiou Kuzminovou, ktorá je hlavne pre malého Mathiaska veľkým športovým vzorom. Ako rodine pomohla, sa dozviete dnes večer na Jojke.