Kontroverzná Češka opäť šokuje: V apríli komplikovaný pôrod a potom... Zase je tehotná!

PRAHA - Pred pár rokmi bola najznámejšou českou milenkou, keď zviedla muža českej moderátorky. No zdá sa, že nakoniec vytvorili fungujúci pár a harmonickú rodinu. Veď len v apríli Ornella Koktová prekonala komplikovaný pôrod cisárskym rezom a dnes už je v piatom mesiaci ďalšieho tehotenstva!

Keď prebrala muža moderátorke Gábine Partyšovej, každý predpokladal, že pôjde len o krátku aférku. Veď Josef Kokta bol navyše od Ornelly Štikovej o 35 rokov starší...

Lenže dnes je z nej už pani Koktová a od apríla sú z manželov dvojnásobní rodičia. Presne 1. apríla k ich synovi Quentinovi pribudol malý Sven. Jeho príchod na svet však bol dosť komplikovaný – Ornellino telo by s jazvou po prvom pôrode nezvládlo kontrakcie, a tak musela podstúpiť cisársky rez, po ktorom navyše skončila na JIS-ke.

Zdroj: Instagram O.K.

Napriek tejto skúsenosti sa zdá, že manželia na "výrobu detí" nezanevreli. Dnes je už totiž Ornella opäť v druhom stave. Ako prezradila na sieti Instagram, je už v piatom mesiaci, takže otehotnela pomerne rýchlo po pôrode. „Ja som si myslela, že ďalšie budem rodiť až v budúcom živote,” žartovala pri odpovedi na otázku fanúšikov, či bolo tretie dieťa plánované.

Zdroj: Instagram OK

V tomto prípade ide trošku o hazard, pretože po cisárskom reze sa neodporúča otehotnieť najbližšie dva roky. „Bolo to prekvapenie pre oboch, ale necheli sme vziať bábätku život. Aj keď to nie je úplne v pohode, je to veľmi skoro,” povedal Josef Kokta pre portál Život v Česku.

Podobne sa však už "pošmykli" aj iné známe tváre a nakoniec všetko dobre dopadlo. Želáme aj Ornelle a jej tretiemu dieťatku, nech to zvládnu v zdraví.