Ďurianová otvorene o súkromí: Jej partner bol 3 roky vo väzení... Takýto má teraz vzťah so synom!

Podnikateľa prepustili až začiatkom roka 2019. Jeho partnerka ho za múrmi väznice navštevovala, no bez syna Romanka. Po Doležajovom prepustení nič nenasvedčovalo tomu, že by sa spolu opäť vrhli do rodinného života. Až do tohto januára, kedy sa našej redakcii podarilo zistiť, že dvojica má k sebe opäť blízko. Doležajovo auto sme totiž niekoľkokrát videli pri Ďurianovej byte neďaleko Miletičovej. A rovnako ako počas dňa tam bolo odparkované aj v noci, čo naznačovalo, že spolu pár opäť žije.

Marianna Ďurianová porozprávala o tom, aký má malý Romanko vzťah k svojmu otcovi. Zdroj: RTVS

Aktuálne už je zrejmé, že všetko opäť klape ako hodinky. Urovnal sa aj vzťah medzi otcom a synom, ktorým bola dlho odoprená vzájomná blízkosť. 8-ročný Romanko má vraj k Doležajovi vrúcny vzťah, ktorý minulosť nepodlomila. „Má nespočetne veľa záujmov a krúžkov. Voľného času cez týžden veľa nezostane, lebo do toho je ešte aj škola... Víkendy trávime buď v jednej alebo druhej rodine, aby sme boli aj s tými starými rodičmi, lebo to je podľa mňa pre deti veľmi dôležité," rozhovorila sa Marianna v relácii Anjeli strážni, ktorú moderuje Alena Heribanová.

Tá sa pýtala aj na to, aký má Romanko vzťah s otcom. A odpoveď charizmatickej blondínky bola viac než hrejivá a srdečná. „Otec je jeho hrdina, samozrejme. To je chlap, ktorého chce napodobniť, ktorého chce dobehnúť, s ktorým súperí. A je pre neho naozaj veľkým mužským vzorom, z čoho mám obrovskú radosť, lebo to je pre chlapcov veľmi dôležité, aby neboli len pri mamičke," odpovedala otvorene.

Pri rozprávaní o svojej rodine Marianna žiari šťastím a spokojnosťou. Zdroj: RTVS

Zároveň mimoriadne ocenila aj Doležajove otcovské schopnosti. „Myslím si, že presne v tomto je jeho otec geniálny, lebo mu dáva tú métu, ktorú on chce dosiahnuť," uzavrela Marianna, ktorá sa netají tým, že aktuálne prežíva šťastné a krásne životné obdobie.