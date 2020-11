KORONAVÍRUS Prichádza zmena pravidiel: Pendlerom pribudne od decembra nová povinnosť!

VIDEO Ján Mikas na včerajšej tlačovej konferencii:

Voľnejšie časy sa nateraz končia

Počas včerajšieho večera sme sa mohli cez ministerstvo zdravotníctva oboznámiť s aktualizovanou situáciou v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Aj keď čísla nevyzerajú dvakrát negatívne a viac menej je aj v ostatných krajinách možné pozorovať klesajúci trend nových prípadov, hlavného hygienika Jána Mikasa postavila do pozoru mierne rastúca krivka nášho štátu. Tá sa totiž podľa grafu po niekoľkých dňoch poklesu začína obracať opäť nahor.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Mikas tvrdí, že ich to vystrašilo, nové pravidlá od 7. decembra

"Hoci sa zdajú tie farby v rámci Slovenska relatívne pozitívne oproti predchádzajúcemu týždňu, tie posledné 2-3 dni nás trošku vyplašili s tou zmenou krivky," priznal včera na tlačovke Mikas a prešiel k pendlerom. "Stále platí, že epidemiologická situácia je vážna. Preto úvahy o akomkoľvek uvoľňovaní opatrení nie sú na mieste. (..) Čo sa týka tzv. pendlerov, predpokladám, že do stredy alebo do štvrtku by sme zverejnili vyhlášku, kde by sme zadefinovali tieto skupiny. Odborové konzílium podporilo myšlienku antigénového testovania týchto osôb, aby mali o sebe informáciu, či sú pozitívni alebo negatívni," povedal Mikas s tým, že týmto by chcel zamedziť prenosu infekcie zo zahraničia.

Zdroj: Topky/Maarty

Test by podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího nemal byť starší ako 2 týždne. Na pendlerov, vrátane študentov či zamestnancov pracujúcich v zahraničí sa doposiaľ vzťahovala výnimka z hľadiska testovania. To sa však od 7. decembra zmení, kedy by mala vstupiť do platnosti nová vyhláška. Rezort tiež argumentuje, že situácia sa v zahraničí, hlavne v Rakúsku, lepší preto, lebo majú nastolený tvrdší lockdown kým my len ten mäkší.