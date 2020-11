Slovenskí umelci v zúfalstve: SND zakročilo… Veľká AUKCIA na ich podporu!

"Súčasne je to rozšírenie možností prezentovať tvorbu výtvarníčok/výtvarníkov, scénografiek/scénografov či fotografov," informovala TASR tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.

Dodala, že do výzvy pre aukciu SOGA Behind the Scene/Za scénou oslovili mnohých tvorcov, ktorí so SND dlhé roky intenzívne spolupracujú. Sú medzi nimi Ľudmila Várossová, Peter Čanecký, Jozef Ciller, Tom Ciller, Simona Vachálková, Lea Fekete, Katarína Holková, Lucia Škandíková, Barbora Dolinajová, Robert Tappert, Ľubomír Kotlár, Henrich Mišovic, Ctibor Bachratý, Braňo Konečný, Radovan Dranga, Juraj Poliak a ďalší.

Podporovatelia umenia si tak budú môcť doniesť domov vzácne autorské návrhy kostýmov, fotografie i priestorové objekty. "Zapojili sa skutočne výnimoční ľudia, ktorých umenie máte možnosť, možno po prvý raz v histórii, týmto spôsobom domov získať," avizuje vo videu herečka Zuzana Fialová online aukciu, v ktorej si diváci môžu "vydražiť kúsok divadelného sveta".

Diela "spoza scény" sú dostupné na www.soga.sk od 17. do 24. novembra.