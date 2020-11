Drsný súboj dvoch markizákov: Diváci v šoku... Absolútne ho rozprášil!

BRATISLAVA - V piatok večer zostali markizácki diváci v absolútnom šoku. Na obrazovkách žlto-modrej televízie si to rozdali aktuálne dvaja najväčší giganti šou Farma. V aréne sa do seba pustili Erik Zahorjan (27) a Norbert Brezík (50).

To, že medzi dvomi spomínanými farmármi je obrovské napätie, nebolo žiadnym tajomstvom. A zrejme presne to bolo hlavným dôvodom, prečo sa Noro chopil príležitosti a do duelu vyzval práve Erika. Statok tak čakal skutočný súboj titanov, keďže Brezík strávil dlhé roky v armáde, pričom jeho mladší súper už niekoľkokrát dokázal, že je mimoriadne fyzicky zdatný.

Farmári, ktorí fandili bývalému vojakovi Norovi, však mali obrovské obavy. Najmä Anka. „Veľmi sa bojím, či to dá. Strašne sa bojím, že s tým Erikom to nedá. Bojím sa toho, mám hrozne zlý pocit, Takú intuíciu, že s tým Erikom to nedá,” vzlykala pred súbojom . Naopak Sára, partnerka Erika, pred duelom celá žiarila a bolo vidno, že mu verí. No a ako sa napokon ukázalo, ženská intuícia nesklamala...

Hneď v prvej disciplíne si bod pre seba pripísal Zahorjan, keďže ako prvý preniesol víno z jednej nádoby do druhej. A svoju prevahu dokázal aj v ďalšom kole. Nad sebou mali udržať dvierka s 35-kilogramovým závažím. „Pri tejto disciplíne by som mohol uspieť. Keďže Erik nie je stavaný nejako svalovo, aj keď som starší,” hovoril ešte pred začiatkom Noro. Lenže mýlil sa a jeho sok získal aj druhý bod.

Erik Nora úplne zničil Zdroj: TV MARKÍZA

Erik Zahorjan vyhrával v jednej disciplíne za druhou Zdroj: TV MARKÍZA

Poslednou nádejou bola súťaž v dojení kôz. Všetci si mysleli, že počas tejto disciplíny sa Norovi konečne zadarí obrátiť šťastenu na svoju stranu. Lenže Erikovi sa podarilo zdolať Nora aj tretíkrát. S výsledkom 3:0 Brezíka absolútne rozprášil a mohol sa vrátiť späť na Farmu.

„Sklamanie sám zo seba. Že som neuspel ani v tejto poslednej disciplíne, lebo s kozami nemám problém. Ale nebudem sa vyhovárať. Jednoducho som neuspel a odchádzam so vztýčenou hlavou,” uzavrel porazený bývalý vojak, keď sa ho Evelyn spýtala na to, čo cíti. Následne sa rozlúčil s plačúcimi farmármi a so slzami v očiach arénu opustil.