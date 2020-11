Prvé predstavenie v SND po korona-ZÁKAZE: Poloprázdne hľadisko a... Vystúpila ministerka kultúry!

Slovenské národné divadlo pripravilo pre svojich návštevníkov hru Pred západom slnka, kde okrem iných hrajú Táňa Pauhofová, Diana Mórová, Ľuboš Kostelný, či Jozef Vajda. Divadlo mohlo v hľadisku privítať len polovičné množstvo divákov, no po mesiacoch zákazu umelci túto možnosť využili.

Hra Pred západom slnka sa hrala pred poloprázdnym hľadiskom. Zdroj: SND

V utorok večer sa hralo prvé predstavenie. A pred samotným začiatkom inscenácie sa na javisko postavila ministerka kultúry Natália Milanová. Vraj aby pozdravila divákov, hercov, ale aj ostatných umelcov, ktorí pracujú za oponou a ktorých sa preventívne opatrenia doteraz veľmi dotýkali.

„Vážené dámy, vážení páni, ja by som vás chcela veľmi srdečne privítať dnes tu v Slovenskom národnom divadle, hoci to skutočné slnko nám dnes už zapadlo, ale ja verím, že predstavenie Pred západom slnka si všetci vychutnáme dosýta. Chcela by som veľmi poďakovať všetkým tým, ktorí budú na javisku, všetkým, ktorí sú za javiskom, vám tu v hľadisku, aj vám, ktorí nás budete sledovať online. Ďakujem a prajem krásny zážitok,“ uviedla hru ministerka.

Ministerka kultúry Natália Milanová sa pred štartom inscenácie postavila na javisko. Zdroj: SND

Hru si priamo na mieste vychutnávalo poloprázdne hľadisko, no doma si ju cez live stream pozrelo ďalších 1100 divákov. „Hra je krásna a herci, ako vždy, predviedli úžasný výkon, no atmosféru divadla to nenahradí. Nabudúce by som si to určite rada pozrela priamo v SND,“ opísala pre Topky.sk svoje pocity jedna z online diváčok. Tak dúfajme, že čoskoro sa všetko vráti do normálu a predstavenia budú môcť byť opäť uvádzané pred vypredaným hľadiskom.