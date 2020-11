Problémový účastník Extrémnych premien: Po skončení šou opäť pribral... Na váhe trojciferné číslo!

Včera sme na Topkách písali o účastníkovi markizáckej šou Extrémne premeny Milanovi Majerčíkovi. 166-kilový chlap sa prihlásil do projektu s túžbou zmeniť svoj životný štýl a schudnúť. No zrejme mu chýbala pevná vôľa. Sťažoval sa, že hoci dodržiava tréningový plán aj stravu, váha nešla dole. Pravdou však bolo, že si vymýšľal - klamal a zatajoval sa.

Maroš Molnár musel nechať Milana sledovať. Zdroj: TV MARKÍZA

Namiesto plnenia stanovených cieľov sa totiž prejedal. Prezradila ho až skrytá kamera, ktorú naňho nastražil jeho tréner Maroš Molnár. Potom vyšiel s pravdou von. „Bol som na rezne, huspeninu a domácu tlačenku. Varil to kamarát u neho doma pre mňa, išiel som pre to,“ priznal farbu Milan. Tréner sa preto rozhodol pre razantný krok a svojho zverenca zobral so sebou do Bratislavy.

Potom už všetko išlo podľa plánu a účinkujúcemu sa podarilo schudnúť na 98 kilogramov. No nie na dlho... Ako sa ukázalo, Majerčík po skončení šou naspäť pribral. A nie kilo, ani dve, ale rovno 22! No so svojím výzorom je spokojný. „Moja aktuálna váha je 120 kg,“ povedal. Napriek tomu sa mu však denne darí spraviť 20-tisíc krokov a prejsť pešo 20 poschodí, čo je oproti minulosti veľký úspech.

Milan Majerčík vážil na záverečnom galavečere 98 kíl. Dnes váži o 22 viac. Zdroj: TV MARKÍZA

Zaujímavosťou je, že plastickú operáciu, ktorá je prirodzenou súčasťou premeny v markizáckej šou, nepodstúpil. Vraj nechcel. „Na operáciu som nechcel ísť, takže môžem pokračovať v premene bez slovíčka extrémna,“ dodal pre web markiza.sk Milan.