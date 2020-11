Z Markízy ho vyhodili, dostal ďalšiu šancu: Známy moderátor sa vracia na obrazovky... Mieri do tejto televízie!

V Záhorskej Bystrici pracoval takmer 17 rokov a pred jeho odchodom v roku 2013 nič nenaznačovalo, že by mu mal pred kamerami zazvoniť umieračik. Lenže obľúbená tvár športového spravodajstva dostala vyhadzov a dlho sa špekulovalo o tom, čo bolo príčinou jeho náhleho odchodu. Medzi najrozšírenejšie domnienky patrili klebety, že Markíza skrátka dala prednosť Jane Hospodárovej, ktorá v tom čase v športe nebola ani zďaleka taká skúsená.

Peter Čambor sa opäť vracia na televízne obrazovky Zdroj: TV MARKÍZA

Nech to už bolo akokoľvek, Čambor ako ostrieľaná tvár dlho nezúfal. Začiatkom roka 2014 ho zamestnala televízia TA3, kde sa stal opäť súčasťou tímu športového spravodajstva. Vyzeralo to, že moderátor našiel stabilné miesto, lenže v roku 2018 aj tam nastali zmeny a v jesennej programovej štruktúre už s Petrom nepočítali a spolu s ďalšími redaktormi dostali počas týchto čachrov vyhadzov.

Teraz sa zdá, že po viac ako dvoch rokoch mu svitá na lepšie časy a jeho majstrovstvo v obore skutočne ocenia. Čambor sa totiž opäť začne objavovať v televízii. Tentokrát však nemieri medzi gigantov, miesto mu ponúkla regionálna Televízia Bratislava. „Budem sa podieľať na výrobe relácie Beseda o piatej. Venuje sa komunálnym témam a keďže som robil naposledy prednostu úradu v Marianke, tak ani táto sféra mi nie je cudzia," vysvetlil sympatický moderátor pre Topky.sk

Moderátorovi dala priestor regionálna TV Bratislava Zdroj: TV MARKÍZA

O miesto vraj prejavil záujem sám a kontaktoval riaditeľku televízie. „Dohodli sme si stretnutie a rozsah našej spolupráce, ktorá sa môže postupne posilňovať. Už pri prvom kontakte s ľuďmi v tejto televízii som mal veľmi dobrý pocit, vládne tam výborná priateľská atmosféra, a to si treba vážiť - tak ako každú pracovnú príležitosť, najmä v tejto dobe, ktorá ani pre ľudí v tejto oblasti nie je jednoduchá," rozhovoril sa Peter o svojich pocitoch z nového miesta.

Späť na obraz sa už mimoriadne teší a to, že nejaký ten piatok pred kamerou nestál, mu vraj žiadne ťažkosti nespôsobuje. „Pocity sú dobré, relácie sa nahrávajú dopredu, takže o nejakej tréme by som nehovoril. Ak robíte túto prácu 23 rokov, tak vám kontakt s kamerou ani po dlhšom čase nerobí problémy," povedal nám na záver, no a my mu, samozrejme, v jeho novej práci prajeme všetko dobré!