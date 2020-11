Popálená česká blogerka: FOTO Po dvoch rokoch od ohnivého pekla ukázala zjazvenú hruď!

Ohňová šou v jednej z tamojších reštaurácií sa vymkla spod kontroly a Týnuš skončila v nemocnici s popáleninami tretieho stupňa. Celý tento horor síce našťastie prežila, no jej telo je dodnes zjazvené.

Počas dvoch rokov blogerka postupne naberala odvahu. Aj vďaka svojim milujúcim blízkym a podpore priaznivcov na sociálnych sieťach sa postupne prestala hanbiť a ukázala následky najhoršej dovolenky vo svojom živote.

Začalo to rukami, no zverejnila už aj tvár bez mejkapu a tento rok sa prvýkrát obliekla do dvojdielnych bikín. Tentokrát Týnuš vôbec po prvýkrát ukázala spálený hrudník, pričom doteraz ho neustále skrývala pod tričkami a rolákmi.

Na Instagrame zverejnila fotografiu, kde je detailne vidieť jej jazvy. A opäť sa dočkala obrovskej podpory, ktorá postupom času vyliečila jej dušu. Fanúšikovia na Instagrame brunetke hromadne odkazujú, že je krajšia než kedykoľvek predtým.

Týnuš Třešničková ukázala prvýkrát spálený hrudník Zdroj: Instagram T.T.

„Krásna si bola aj predtým, ale teraz si ešte krajšia zvnútra. A to z teba ide na povrch,” napísala istá Marta. „Musím povedať, že teraz ti to naozaj pristane oveľa viac. Ono to ale robí aj tá skúsenosť, ktorú máš za sebou. Aj dušu máš krajšiu, preto si opeknela aj ty,” píšu priaznivci blogerke, ktorá sa počas posledných dvoch rokov stále prekonáva a našla v sebe obrovskú silu.