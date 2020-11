Maroš Molnár z Premien v koncoch: 3 týždne sa neozýval, klamal... Museli ho dať sledovať!

BRATISLAVA - Tak toto tu ešte nebolo! Maroša Molnára z Extrémnych premien ľudia vnímajú ako večne pozitívneho chlapíka, skvelého motivátora, no už niekoľkokrát dokázal, že aj jemu dokážu prasknúť nervy a dostane sa do poriadnej vývrtky. A presne to ho najnovšie dohnalo k šokujúcemu a ráznemu kroku!

Maroš si tentokrát pod svoje krídla vzal 166-kilogramového Milana, pričom ide o poslednú tohtoročnú premenu. Má 45-rokov, pracuje ako tunelár a tvrdí, že práve jeho džob je príčinou, prečo nemá čas na kvalitnú stravu a pohyb. Zároveň má mnoho stresu, ktorý zajedá, no povedal si dosť. Okrem toho sa bojí, že ak so sebou niečo neurobí, príde aj o svoju partnerku Zuzku.

Milan počas premeny klamal - stravu nedodržoval. Zdroj: TV MARKÍZA

Spoločne s Marošom sa teda pustili do zmeny života, no druhá šanca sa počas ich spolupráce maximálne vymkla spod kontroly. Do jeho premeny zasiahla práca. Tunelár tvrdí, že ho zamestnávateľ žiada, aby po 10-tich rokoch odišiel z práce a ešte aj bez nároku na odstupné. Okrem toho mu vraj kedykoľvek v noci zazvoní telefón a odvolajú ho do Bratislavy, čo vraj značne komplikuje jeho snahu.

Lenže zdá sa, že všetko nie je tak, ako to hovorí. Napriek tomu, že údajne dodržiava tréningový plán i stravu, jeho váha nejde dole. Molnár sa ho teda rozhodol poslať k lekárovi. „Zavolal som ho do Bratislavy. Mal prísť, neprišiel, telefón nezdvíha,” nechápal kouč. V telefóne potom Marošovi povedal, že je chorý. „To bolo počuť, že je zadýchaný. A on mi povie, že doma leží. Čo si myslí, že som pako? Ja som mu to proste neuveril,” hneval sa Maroš, keď mu sa mu konečne podarilo dovolať.

Marošovi Molnárovi rupli nervy. Jeho klient mu najprv do telefónu klamal a potom sa tri týždne neozval. Zdroj: TV MARKÍZA

Molnár na svojho zverenca nasadí skrytú kameru a odhalí ho pri klamstve. Zdroj: TV MARKÍZA

Aj napriek tomu si dohodli ďalší termín, no jeho klient sa celé tri týždne absolútne neozval. Trénerovi praskli nervy a rozhodol sa pre rázny krok. Sledoval ho prostredníctvom skrytej kamery. „Milanovo správanie vo mne zanechalo pochybnosti. A tak som sa rozhodol využiť možnosť dohliadnuť na neho pomocou skrytej kamery,” uviedol Maroš. A veru, podarilo sa mu ho prichytiť pri klamstve - namiesto ležania v posteli bol vonku.

Potom predsa len absolvoval lekárku a priznal, že keď tvrdil, že je chorý, zadýchaný bol preto, že práve zliezol z bicykla, hoci bol vraj na antibiotikách a aj to, že sa týždeň prejedal. Keď ho Maroš konfrontoval so zábermi zo skrytej kamery, tiež priznal farbu a vysvetlil, prečo klamal. „Bol som na rezne, huspeninu a domácu tlačenku. Varil to kamarát u neho doma pre mňa, išiel som pre to,” uviedol.

Tréner sa napokon rozhodol pre razantný krok. Zobral ho do Bratislavy. Milan na sebe začal skutočne makať. A napokon sa predsa len podarilo. V záverečnom vážení po roku sa dostal na 98 kilogramov a bol na seba skutočne pyšný. Nuž, ako sa hovorí - Všetko sa dá, treba len skutočne chcieť.