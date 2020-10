Kolaps ďalšieho Farmára: Úplne sa zložil, krutý verdikt zdravotníkov!

BRATISLAVA - Len včera sme na Topkách písali o tom, že Farmu musel nečakane opustiť jeden z hráčov. Záchranná služba odviezla Henrika Szaba (25), ktorého seklo a jeho stav a veľké bolesti si napokon vyžiadali, aby odišiel. To, či sa vráti, stále nie je isté, no ako sa ukázalo, len deň po ňom skončil v rukách lekárov ďalší farmár - a jeho prognózy sú ešte horšie!

Záchranári museli opäť ratovať Adama. Ten už raz Farmu kvôli zdravotným problémom opustil. V polovici septembra mu volali pomoc, najprv mal neznesiteľné bolesti brucha, potom začal zvracať krv. Po týždni strávenom v nemocnici dostal možnosť vrátiť sa späť, pričom druhú šancu museli jednohlasne odhlasovať jeho kolegovia. Tentokrát je ale situácia zrejme ešte vážnejšia ako predtým.

Z upútavky na dnešnú epizódu je zrejmé, že ho opäť dobehli zdravotné ťažkosti. Na prvých záberoch 26-ročný mešťan nervózne chodí po statku a hovorí o tom, že sa nemôže upokojiť. „Nemôžem, nemôžem si ľahnúť... Ani keď chcem. Odtiaľto jedine v pohrebnom voze... Ranná sanitka,” rozprával vystresovaný Tomek v ukážke. Potom nasledoval prestrih na Moniku a Katku, ktoré sedia v spovednici a pýtajú zdravotnú pomoc.

Adama opäť trápia zdravotné problémy Zdroj: Tv Makíza

Zdravotníci vyhlásili, že tentokrát sa už Adam pravdepodobne nebude môcť vrátiť Zdroj: Tv Makíza

Adam akoby vedel, čo ho čaká. „Keď dneska pôjdem do nemocnice, už končím,” vyhlásil v posteli a bolo vidno, že mu je skutočne veľmi zle. Jeho slová potom v podstate potvrdili aj samotní zdravotníci, ktorí v upútavke kľačia konča jeho postele. „On pravdepodobne už nebude mať šancu vrátiť sa späť,” vyhlási otvorene jeden z nich. Ako to napokon s Adamom dopadne a čo sa vlastne stalo, sa dozvieme už dnes večer na obrazovkách Markízy!