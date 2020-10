Zuzana Plačková zverejnila cenu operácie: Z tej sumy sa vám zatočí hlava... Najdrahší nos na Slovensku?!

BRATISLAVA - Zuzana Plačková pred pár dňami odletela do Ukrajiny, kde u renomovaného chirurga absolvovala rovno niekoľko zákrokov. Medzi nimi aj operáciu nosa. Najnovšie ale vyšlo najavo, koľko za túto úpravu vysolila. A veru, ide o poriadne mastnú sumičku!

Slovenská kráľovná Instagramu svojim fanúšikom opäť raz poskytla možnosť, aby sa jej pýtali na veci, ktoré ich zaujímajú. Otázka samozrejme padla aj na to, aké zákroky absolvovala počas svojho pobytu v zahraničí. No a ako to už býva, niektorí boli o čosi smelší a rovno sa spýtali, koľko za skrášľovanie vysolila. A Zuzana odpovedala úplne otvorene.

Ešte predtým však ozrejmila, čo všetko si nechala upraviť.vyrátavala influencerka.

Zuzana Plačková absolvovala rovno niekoľko zákrokov Zdroj: Instagram Z.P.

No a potom prišla aj spomínaná otázka, koľko ju stála operácia nosa a tváre. Výška tejto sumy zrejme Zuzanu nijak zvlášť nezabolí, no bežnému Slovákovi sa zrejme zahmlí pred očami. „Za túto operáciu som zaplatila presne 33-tisíc eur,” šokovala brunetka, ktorá zároveň nevylučuje, že prestížnu ukrajinskú kliniku navštívi aj v budúcnosti a už teraz ráta s tým, že po pôrode si tam nechá upraviť prsia.