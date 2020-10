Prasklo súkromné tajomstvo našej prezidentky: TOTO by ste o nej nikdy nepovedali!

Meno Maroš Molnár je známe najmä športovým nadšencom a televíznym divákom, do povedomia verejnosti sa dostal vďaka šou Extrémne premeny. Pod jeho taktovkou zhodili nadváhu už desiatky ľudí majúcich problémy s obezitou. V rámci svojej práce sa v bežnom živote, samozrejme, venuje klientom aj prostredníctvom súkromných tréningov. No a ako sa najnovšie ukázalo, medzi jeho zverencov patrí aj naša prezidentka.

Maroš Molnár z Extrémnych premien je osobným trénerom Zuzany Čaputovej Zdroj: TV MARKÍZA

Túto informáciu priniesol cas.sk, potvrdil ju samotný Molnár. „Ja sa k tomu ani nemôžem vyjadrovať. Máme takú dohodu, že o klientoch sa nevyjadrujem,“ zahmlieval na úvod, no napokon sa predsa len rozhovoril a priznal, ako to je. „My sa dohadujeme vždy podľa jej povinností, ako by sme mohli. Tá spolupráca bola úplne v začiatkoch a hľadali sme cestu, ako ten tréningový proces nastaviť čo najkvalitnejšie a najlepšie," uviedol, no z jeho ďalších slov vyplýval, že ich spolupráca sa kvôli aktuálnej situácii na nejaký čas pozastavila.

Prezidentka Zuzana Čaputová v súkromí pracuje aj na svojej postave. Jej trénerom je Maroš Molnár Zdroj: TASR – Jakub Kotian

„Ale, bohužiaľ, má teraz asi veľa práce s tou koronou, tak ja s ničím nerátam. Ak bude chcieť pokračovať, tak ma osloví a ja budem veľmi rád, že s ňou budem ďalej pokračovať,“ dodal sympatický tréner, ktorý má medzi svojou klientelou skutočný klenot, čo možno mnohých prekvapí. Preda len, viete si predstaviť vždy dokonale upravenú Zuzanu Čaputovú robiť kliky, či cvičiť s náradním a spotenou tvárou? Znie to rozhodne zaujímavo!