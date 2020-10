Definitívny koniec: Kruté bolesti, nezastaviteľný plač a ďalší zásah sanitky... Tento farmár sa už nevráti!

Adamovi bolo mimoriadne zle počas celého dňa a sťažoval sa na bolesti. Situácia sa postupne zhoršovala. Keď prišla na statok Evelyn, mladý Bratislavčan dokonca nebol schopný ani sedieť pri spoločnom stole. Moderátorku prerušil a spýtal sa, či by si nemohol ísť ľahnúť s tým, že ho trápi oblička. Keď k jeho odchodu privolila, do postele sa doslova vliekol a bolo vidno, že každý krok mu spôsobuje veľké utrpenie.

Evelyn Adama povolala až k voľbe duelanta, no Adamovi oddych v posteli nepomohol. Jeho nešťastné kolegyne Monika a Katka teda bežali do spovednice, aby štáb požiadali o zásah lekárov. Tí pre Adama nemali dobré správy a potvrdili to, čo on sám už beztak tušil. A síce, že ak bude musieť ísť do nemocnice, na statok sa už nevráti.vyjadril sa jeden zo zdravotníkov.

Adama zasiahli neskutočné bolesti. Zdroj: TV MARKÍZA

Pri odchode mu museli pomáhať záchranári Zdroj: TV MARKÍZA

No a tak sa aj stalo. Adam musel svoj boj o rozprávkovú výhru vzdať. Obrovské bolesti už nedokázal zniesť, a tak zdravotníci zavolali sanitku. „Zdravie je prvoradé, preto som sa tak rozhodol. Že musím odísť, lebo ma to naozaj bolí a nedokážem vydržať tú bolesť. Ja to nevydržím. Nie som ženou, ale ževraj to prirovnávajú k tomu, keď žena rodí. Naozaj mám chuť sa škriabať po stene, zaryť si nechty do steny a cítiť inú bolesť, aby som túto bolesť necítil,” plakal Adam pred kamerou.

Adam sa ledva držal na vlastných nohách Zdroj: TV MARKÍZA

Jeho odchod slzami zalial aj ostatných farmárov. Celú situáciu najťažšie znášali Xénia, Monika, Anička a Katka. Práve tieto dievčatá mladý Bratislavčan označil ako svoju najväčšiu výhru, čo si zo šou mohol odniesť. „Za vás štyri som vážne vďačný. Ja som vyhral vás. Idem nakoniec šťastný odtiaľto. S bolesťou, ale šťastný,” povedal svojim babám na záver. Mal však pravdu. Zdravie je skutočne prvoradé a snáď sa jeho stav zlepší a tie komplikácie sa už viac nebudú opakovať.

Dievčatá odchod ich kamaráta mimoriadne vzal Zdroj: TV MARKÍZA