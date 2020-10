Skrat moderátora v Televíznych novinách: Pustil sa do šéfa lekárskej komory… Budú vyvodené dôsledky!

PRAHA - Moderátor Televíznych novín na českej televízii Nova Petr Suchoň (36) si pondelkové vysielanie bude zrejme ešte dlho vyčítať. Neudržal totiž emócie a profesionálne zlyhal, keď viedol rozhovor so šéfom Českej lekárskej komory Milanom Kubkom. Po celý čas mu skákal do reči a napádal ho za jeden z jeho výrokov. Televízia plánuje vyvodiť dôsledky!

Hneď v úvode sa moderátor šéfa Českej lekárskej komory opýtal, ako vetu, ktorú nedávno povedal, reálne myslel. „Pán prezident, ešte k vášmu vyjadreniu v skratke: Lekári padajú na hubu a ľudia si chodia kupovať biomrkvu. To ste ako mysleli?“ pýtala sa tvár televízie Nova Milana Kubka. Ten mu svoju myšlienku vysvetlil - vraj chcel len poukázať na to, že hoci to opatrenia dovoľujú, ľudia by sa nemali zhromažďovať.

Evidentne narážal na nedávny trh na pražskej náplavke. „To som myslel tak, že minulý týždeň zomrelo 760 pacientov, tento týždeň napriek našej snahe zomrie ďalších tisíc ľudí... A ja sa pýtam, ako dlho ešte budú musieť umierať ľudia, aby ľudia konečne vzali na vedomie, že nám naozaj hrozí vážna epidémia a začali sa podľa toho správať,“ vysvetlil Milan Kubek.

Petr Suchoň skákal šéfovi Českej lekárskej komory do reči a na jeho odpovede ostro reagoval. Zdroj: Tv Nova

To však moderátorovi nestačilo a ďalej od šéfa lekárskej komory žiadal vysvetlenie. „V nedeľu bol slnečný deň, ak narážate na ten trh na náplavke, bolo slnko. Aj sám pán premiér na svojich sociálnych sieťach vyzýval, poďte von, pretože vitamín slniečkový je to najlepšie. A vy potom vytvárate pocit, že ten, kto si kúpi biomrkvu na trhu, hoci dodržal všetky opatrenia, môže za to, že sú preplnené nemocnice a umierajú ľudia,“ stál si za svojím zamestnanec Novy.

Výmena názorov o biomrkve a trhu v priamom prenose trvala niekoľko dlhých minút. Šéf lekárskej komory sa snažil vecne argumentovať, no moderátor Televíznych novín mu skákal do reči a na jeho odpovede ostro reagoval. Po odvysielaní správ sa na sociálnych sieťach rozbehla veľká diskusia, v ktorej boli diváci výstupom Petra Suchoňa pobúrení.

Šéf Českej lekárskej komory Milan Kubek. Zdroj: Tv Nova

Nova preto plánuje vyvodiť dôsledky. „Ide o zlyhanie moderátora, ktorý nedodržal základné novinárske pravidlá. Budú z toho vyvodené dôsledky. V mene redakcie spravodajstva sa za túto poľutovaniahodnú vec pánovi Kubkovi aj všetkým divákom ospravedlňujem,“ uviedol riaditeľ spravodajstva a publicistiky Tv Nova Kamil Houska.

Verejné ospravedlnenie Petra Suchoňa

„Dobrý večer. Chcel by som sa divákom, kolegom a najmä pánovi prezidentovi Českej lekárskej komory Milanovi Kubkovi verejne ospravedlniť za obsah a formu rozhovoru v Televíznych novinách 26. 10. 2020. Vedenie rozhovoru som po všetkých stránkach, najmä emocionálne, nezvládol. Tiež na mňa doľahla ťarcha posledných náročných týždňov a aktuálneho nepriaznivého vývoja pandémie v ČR, čo však v žiadnom prípade nemôže slúžiť ako ospravedlnenie za to, ako neadekvátne a neprofesionálne som reagoval. Moderátor hlavnej spravodajskej relácie musí byť za všetkých okolností nestranný a rozhodne sa nemôže nechať ovládnuť emóciami tak, ako sa to stalo mne. Pánovi prezidentovi Kubkovi som sa ospravedlnil aspoň telefonicky a vážim si to, že moje ospravedlnenie prijal. A teraz sa jemu aj vám ospravedlňujem verejne. Spôsob, akým som viedol rozhovor, do hlavnej spravodajskej relácie v žiadnom prípade nepatrí. Prepáčte. Petr Suchoň.“