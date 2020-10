FOTO Veľká radosť v Markíze: Známa tvár opäť otcom… Takéto dostal tretí syn meno!

Redaktor známy z markizáckych Televíznych novín Marek Gudiak je otcom už dvoch synov. Jeho manželka Katka mu pred pár rokmi porodila synčekov Martinka a Filipka. No a aktuálne sa rodinka teší z ďalšieho prírastku. Markizák sa radostnou novinkou pochválil na sociálnej sieti Facebook.

„Teodor. Tretí prírastok do rodiny a do tretice chlapec. Človek by si povedal, že už je to nuda... Ale nie. Zakaždým to bolo iné dobrodružstvo s celkom novou príchuťou. Pri Martinovi bolo pre nás všetko po prvýkrát, učili sme sa. Pri Filipkovi sme už išli na isto, zúročili sme skúsenosti. No a Teodor je pre nás skúškou,“ píše čerstvý trojnásobný otec.

„Dali sme to aj do tretice. Teda moja úžasná, milovaná Katka to dala. Teuško, máš skvelú mamu, čo ťa bude vždy milovať. A k tomu dvoch starších bráchačov, čo sa o teba postarajú ako elitné komando. A ešte moja maličkosť... Snáď aj ja, tvoj tata, oco, otíc, ocino ti budem vždy v tú správnu chvíľu na blízku a posvietim ti na cestu ako hviezda jasná,“ napísal Marek.

Šťastný otecko ešte poďakoval personálu ružinovskej nemocnice, kde sa chlapček narodil, a prezradil aj miery svojho malého pokladu: „4370 g a 55 cm.“ Rodičom gratulujeme a mamičke aj bábätku prajeme veľa zdravia!

Marek Gudiak sa teší s tretieho syna Teodora. Zdroj: Facebook M.G.