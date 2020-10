Vtipný moment vo vysielaní: Malachovská v priamom prenose s hosťom a… Vy ste sa snáď dohodli!

Iveta Malachovská je ostrieľanou slovenskou moderátorkou a dlhoročnou súčasťou verejnoprávnej televízie. Diváci RTVS ju pravidelne vídajú v relácii Dámsky klub, ktorá predovšetkým ženám spríjemňuje každý pracovný deň krátko popoludní. Inak to nebolo ani včera...

Brunetka sa pred kamerami objavila tentokrát v dvojici s Andreou Chabroňovou a počas vysielania predstavila niekoľko zaujímavých tém. V relácii privítala napríklad očného optika, ktorý Slovákom priblížil, čím sa riadiť pri výbere správnych okuliarov. No okrem zaručených tipov na správne dioptrie pozorným divákom neunikol ešte jeden zaujímavý detail.

Dvojica stála vedľa seba a... Vyzeralo to, akoby si krátko pred vysielaním volali a dohadovali sa, čo si zoberú na seba. Obaja totiž prišli nahodení v tmavomodrej košeli s bielymi gombíkmi. Doslova to pôsobilo, akoby mala dvojica na sebe totožný outfit.

Iveta Malachovská a hosť, ktorého privítala v Dámskom klube, mali na sebe veľmi podobné outfity. Zdroj: RTVS

V skutočnosti však išlo len o zhodu okolností, Iveta mala na sebe košeľové šaty či predĺžený top a hosť pánsku košeľu známej luxusnej značky. No nech je to ako chce, obom to pristalo. Veď posúďte sami!

Doslova to pôsobilo, akoby si Iveta Malachovská a hosť krátko pred vysielaním volali a dohodli sa na outfitoch. Zdroj: RTVS