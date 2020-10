Farmu opustil ďalší hráč: List na rozlúčku šokoval divákov... Uf, TOTO písal škôlkar?

BRATISLAVA - Piatkový farmársky duel sa niesol v mimoriadne dusivej atmosfére. V aréne si to rozdali Vladislav Nikolayev a Matúš Jaroš, pričom druhý z menovaných sa do súboja prihlásil sám. Na Farme to už totiž akosi nevedel vydržať a vyjadril túžbu odísť domov...

Posledné dva týždne sa Matúš správal absolútne nepochopiteľne. Vykašľal sa na svoju "sestru" Xéniu, niekoľkokrát ju vulgárne poslal kade ľahšie, nehovoriac o tom, že to vyzeralo tak, že najbližšia na statku mu je akákoľvek fľaška alkoholu. Lenže podgurážený sa správal ešte horšie. Jeho zvláštna nálada vyvrcholila až do toho, že sa prihlásil do duelu a keď odchádzal do domčeka, so svojimi najobľúbenejšími dievčatami sa ani nerozlúčil.

Duel medzi Vladimírom a Matúšom mal mimoriadne zvláštnu atmosféru. Zdroj: TV MARKÍZA

Človek by teda čakal, že i naozaj bude stáť za slovom a výhru v dueli pustí súperovi Vladovi. Lenže v niektorých momentoch zabojoval, v iných to zase vzdal. Takto dokola to prebiehalo až do momentu, kedy ho Nikolayev neporazil v troch disciplínach za sebou. Preťahovanie lanom ale napokon Matúš po niekoľkých pokusoch o reštart predsa len vzdal, a tak musel statok opustiť.

Nikto z prítomných farmárov si jeho podivné správanie nevedel vysvetliť, so svojimi kolegami sa ale v závere predsa len rozlúčil - dokonca aj s Xéniou a Katkou. No a práve kvôli Katke na záver pred kamerou svoj odchod nakoniec aj oľutoval. „Cítil som, že ma nechcú, preto som to vzdal a sám som sa dal do duelu. Cítil som, že je to tak správne. A teraz, keď sa lúči Katka, všetko je iné.. Ja som z toho úplne v pr**li už. Nechápem už. Ja som si sám na vine. Do r**i," okomentoval svoj odchod s ľutosťou.

Farmu musel opustiť Matúš Jaroš Zdroj: TV MARKÍZA

A ako to už býva zvykom, ešte pred definitívnym koncom musel napísať list na rozlúčku. Keď ho nasmínala kamera, len málokto by si pomyslel, že tento rukopis patrí dospelému mužovi. Tak ako vlastný prapodivný spôsob reči, má Matúš evidentne aj svoj spôsob písania. V liste bolo niekoľko chýb, čmáraníc, nerozdelených slov nehovoriac o jeho písme, ktoré pripomína malé deti. Nuž a keďže sa Matúš nedávno otvorene vyjadril, že školu aj učiteľov mal takpovediac na háku a na vyučovanie chodil "zhúlený" či s pivom, zrejme sa ani niet čomu čudovať...

Matúšov list vyzerá akoby ho písalo malé dieťa Zdroj: TV MARKÍZA